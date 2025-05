Além da Apple Intelligence, Vision Pro ganhará app dedicado no iPhone e mais

A Maçã anunciou hoje que, conforme já aventado, a Apple Intelligence chegará ao Vision Pro em abril, com o visionOS 2.4 — cuja primeira beta acaba de ser disponibilizada para desenvolvedores.

Além disso, partir de abril, os usuários do headset poderão baixar aplicativos, descobrir novos conteúdos e experiências espaciais, encontrar dicas úteis facilmente e acessar rapidamente informações sobre seus dispositivos a partir do novo aplicativo Apple Vision Pro para iOS.

O visionOS 2.4 também incluirá um aplicativo chamado Spatial Gallery (algo como “Galeria Espacial”) que apresenta uma seleção de fotos/vídeos espaciais e panoramas selecionados para o Apple Vision Pro.

Apple Intelligence

Segundo a empresa, um conjunto inicial de recursos da Apple Intelligence estará disponível em abril, e apenas em inglês, sendo que o suporte a mais recursos e idiomas será lançado ao longo do ano.

Os recursos iniciais são, naturalmente, aqueles já disponíveis em iPhones, iPads e Macs compatíveis com a IA da Maçã. Entre eles, temos: Ferramentas de Escrita (Writing Tools), Image Playground, Genmoji e Resposta Inteligente (Smart Reply).

Além disso, a Apple Intelligence no Vision Pro facilitará a busca por uma foto, álbum ou momento específico em um vídeo, sendo necessário apenas descrevê-lo no app Fotos (Photos).

Outro recurso possibilitará criar um filme de memória no app Fotos, de modo que a IA escolherá as melhores fotos e os melhores vídeos, criará um enredo com base em temas identificados nas fotos e os organizará em um filme com a sua própria linha do tempo e trilha sonora. Assim como em todos os recursos da Apple Intelligence, as fotos e os vídeos usados não são compartilhados com a empresa ou qualquer outra pessoa.

A Apple Intelligence no visionOS 2.4 também incluirá suporte aos seguintes recursos: Mensagens Prioritárias no Mail, Resumos de Mail, Varinha Gráfica (Image Wand) no app Notas (Notes), Notificações Prioritárias na Central de Notificações e Resumos de Notificações.

App Apple Vision Pro

O novo aplicativo Apple Vision Pro incluirá, na página Descoberta (Discover), recomendações selecionadas para experiências ​​disponíveis no headset, bem como aplicativos e jogos populares na App Store, filmes 3D, produções imersivas e outros conteúdos de vídeo no aplicativo Apple TV.

Divulgação/Apple

Na aba Meu Vision Pro (My Vision Pro), serão exibidas dicas sobre o headset e informações do dispositivo (como a versão atual do visionOS), bem como o número de série dele. Também será possível configurar o Áudio Espacial Personalizado e usuários que possuem lestes de correção também poderão armazenar e visualizar o código do App Clip para suas lentes no aplicativo.

O aplicativo Apple Vision Pro para iPhone será disponibilizado na App Store e também aparecerá automaticamente nos dispositivos atualizados para o iOS 18.4 e associados à mesma Conta Apple que o headset.

App Spatial Gallery

Com o app Spatial Gallery, a Apple disponibilizará regularmente conteúdos curados para que usuários vejam fotos/vídeos espaciais e panoramas abrangendo arte, cultura, entretenimento, estilo de vida, natureza, esportes e viagens.

Inicialmente, os usuários poderão conferir ​produções de fotógrafos como Jonpaul Douglass e Samba Diop, bem como histórias e experiências de marcas icônicas (incluindo Cirque du Soleil, Red Bull e Porsche), além dos bastidores de produções originais da Apple como “Disclaimer”, “Ruptura” (“Severance”) e “Falando a Real” (“Shrinking”).

O app Spatial Gallery estará disponível na App Store do Vision Pro com o visionOS 2.4 — nos países onde o headset está disponível.

Modo Convidado (Guest User)

A Apple também está fazendo melhorias no Modo Convidado do Vision Pro. Assim, no visionOS 2.4, será possível iniciar uma sessão para um usuário convidado com o seu iPhone ou iPad próximo.

Além disso, os usuários poderão escolher, a partir da Central de Controle, quais aplicativos seus convidados poderão visualizar. Será possível, ainda, iniciar o Espelhamento de Tela com o AirPlay para melhor orientar um convidado durante o uso do Vision Pro, acompanhando o que ele está vendo na tela do iPhone.

Segundo a Apple, os convidados poderão salvar a configuração dos seus olhos e mãos por até 30 dias após o último uso.

O Apple Vision Pro, vale lembrar, está disponível atualmente nos seguintes países e regiões: Alemanha, Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, França, Hong Kong, Japão, Reino Unido, Singapura e Taiwan.

Por ora, não há previsão de lançamento dele no Brasil ou em Portugal.

