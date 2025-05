Apple decide tirar recurso de criptografia do iCloud no Reino Unido, para não ter que oferecer backdoor [atualizado]

A escalada do imbróglio entre a Apple e o governo do Reino Unido culminou hoje na remoção do recurso Proteção Avançada de Dados (Advanced Data Protection) no país, conforme informações da Bloomberg.

Lançado em 2023, o recurso em questão adiciona criptografia de ponta a ponta a uma variedade de dados de usuários — incluindo conteúdos no iCloud como fotos, notas, gravações de voz, backups de mensagens e dispositivos, etc.

Estamos profundamente decepcionados que as proteções fornecidas pela ADP não estarão disponíveis para nossos clientes no Reino Unido, devido ao aumento contínuo de violações de dados e outras ameaças à privacidade do cliente. A ADP protege os dados do iCloud com criptografia de ponta a ponta, o que significa que os dados só podem ser descriptografados pelo usuário que os possui e apenas em seus dispositivos confiáveis.

A decisão acontece após o governo do Reino Unido ordenar que a Apple construísse um ponto de acesso (ou backdoor) em dispositivos não só no país europeu, mas globalmente — algo que a Maçã descreveu como um “exagero sem precedentes”. Logo, a medida para remover a sua função de criptografia do país — em vez de construir uma backdoor — é de certa forma uma repreensão à ordem do governo.

Melhorar a segurança do armazenamento em nuvem com criptografia de ponta a ponta é mais urgente do que nunca. A Apple continua comprometida em oferecer aos nossos usuários o mais alto nível de segurança para seus dados pessoais e esperançosos de que seremos capazes de fazer isso no futuro no Reino Unido. Como dissemos muitas vezes antes, nunca construímos uma backdoor ou chave mestra para nenhum de nossos produtos ou serviços, e nunca o faremos.

Com a remoção do recurso, usuários no Reino Unido que já usam a Proteção Avançada de Dados precisarão desabilitá-la manualmente durante um período (ainda não especificado) para manter suas contas do iCloud — já que a Apple não possui a capacidade de desabilitar tal função por conta própria nos dispositivos dos seus clientes, segundo a própria empresa.

Os britânicos que tentarem habilitar a função a partir de agora receberão uma mensagem que diz: “A Apple não pode mais oferecer a Proteção Avançada de Dados no Reino Unido para novos usuários.”

Vale notar, porém, que a remoção da Proteção Avançada de Dados no Reino Unido não afeta a criptografia de ponta a ponta existente em outros recursos da Apple disponíveis no país — incluindo iMessage, FaceTime, Senhas (Passwords) e histórico do Safari, bem como dados de saúde e senhas Wi-Fi salvas.

A Apple ainda não detalhou quais serão seus planos daqui para frente, mas citou que continuará tentando reverter a situação para voltar fornecer o recurso no país.

Atualização, por Bruno Cardoso28/02/2025 às 15:55

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em uma entrevista ao veículo britânico The Spectator que o governo do Reino Unido não pode fazer esse tipo de pedido à Apple. Ele aproveitou também para alfinetar a China, com quem trava uma série guerra comercial:

Nós dissemos a eles que vocês não podem fazer isso… Nós realmente dissemos a ele [primeiro-ministro britânico]… Isso é incrível. Isso é algo, você sabe, que você ouve falar sobre a China.

A entrevista, vale notar, aconteceu depois de o republicano se encontrar com Keir Starmer, o atual primeiro-ministro do Reino Unido. De acordo com ele, ambos tiveram uma conversa amigável.

Essa fala também vem logo após a Diretora da Inteligência Nacional dos EUA, Tulsi Gabbard, sugerir que o país europeu havia quebrado um acordo bilateral com essa exigência. Em uma carta, ela disse que tem “grande preocupação sobre as sérias implicações de o Reino Unido, ou de qualquer país estrangeiro, exigir que a Apple ou qualquer empresa crie uma ‘backdoor’ que permitiria acesso aos dados pessoais criptografados dos americanos”, como notado pelo 9to5Mac.