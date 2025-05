Apple já está produzindo o iPhone 16e na Índia para vendas locais e exportação

Desde o ano passado, a Índia começou a assumir um papel ainda mais importante na cadeia de produção da Apple. Isso porque a companhia passou a fabricar os modelos mais recentes de iPhones por lá antes mesmo de anunciá-los.

Era no mínimo esperado, portanto, que o recém-anunciado iPhone 16e também fosse fabricado no país — e a Apple confirmou isso hoje ao jornal indiano Economic Times. Segundo as informações, os aparelhos produzidos por lá são destinados tanto para vendas domésticas quanto exportação para países selecionados.

Toda a linha do iPhone 16, incluindo o iPhone 16e, está sendo montada na Índia para consumidores indianos e exportação para países selecionados.

Como temos acompanhado, a Apple aumentou significativamente seus investimentos na cadeia de produção indiana — sendo que, neste ano, a companhia poderá fabricar 25% do total de aparelhos por lá.

Inclusive, a companhia já começou a preparar o terreno para a produção dos “iPhones 17” no país e também é esperado que ela dê início à produção de AirPods em solo indiano neste trimestre.

