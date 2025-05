Apple News+ ganhará seção de gastronomia com o iOS/iPadOS 18.4

A Apple anunciou hoje o Apple News+ Food, uma nova seção dedicada a conteúdo gastronômico dentro do Apple News. A novidade deverá ser lançada em abril, junto ao iOS 18.4 e ao iPadOS 18.4, disponibilizados hoje em versão beta.

De acordo com a empresa, essa expansão oferecerá aos assinantes do serviço acesso a dezenas de milhares de receitas, avaliações de restaurantes, dicas de cozinha e matérias sobre alimentação saudável e utensílios essenciais.

No serviço, os usuários poderão buscar receitas específicas no catálogo do Apple News+ Food, usando filtros como “jantar”, “fácil”, “vegetariano” ou “menos de 30 minutos”, além de pesquisar entre as receitas salvas.

O conteúdo terá curadoria de algumas das publicações gastronômicas mais renomadas, como Allrecipes, Bon Appétit, Food & Wine, Good Food e Serious Eats. Essas marcas prometem conteúdos diversificados, desde refeições simples até ocasiões especiais.

Além disso, a nova seção incluirá um Catálogo de Receitas (Recipe Catalog, em inglês). Na prática, ela permitirá que os usuários naveguem, pesquisem e filtrem receitas, e a Apple promete novas adições diárias.

Por ora, o novo recurso não permite adicionar receitas próprias ou salvas da web, nem importar/exportar receitas de outros apps. Também falta integração com redes sociais como TikTok e Instagram Reels, fontes populares de inspiração culinária.

Enquanto isso, as matérias serão curadas pelos editores do Apple News e apresentadas em um formato visualmente atraente, com listas de ingredientes organizadas e instruções passo a passo claras para os usuários.

Um modo de cozinha dedicado exibirá as instruções em tela cheia, a fim de facilitar o uso do celular durante o preparo das refeições. Vale ressaltar, também, que os assinantes poderão salvar receitas favoritas para acessá-las offline.

Embora a experiência completa do Apple News+ Food seja exclusiva para assinantes do Apple News+ (que ainda não está disponível no Brasil), a Maçã decidiu liberar algumas matérias e receitas selecionadas para quem não assina o serviço.