Betas do iOS/iPadOS 18.4 incluem novidades no Mail, priorização de notificações e mais

A Apple liberou hoje as primeiras versões beta do iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS Sequoia 15.4, watchOS 11.4, tvOS 18.4 e visionOS 2.4, as quais incluem uma série de novidades (pelo menos as que foram notadas até agora).

Entre os destaques, estão a categorização de emails do app Mail no iPadOS 18.4 e macOS 15.4, novos estilos no Image Playground e um recurso de priorizar notificações — tudo isso com a ajuda da Apple Intelligence.

Vamos dar uma olhada no que vem por aí!

Categorização do app Mail

O aplicativo Mail (finalmente) ganhará a prometida repaginada no iPadOS 18.4 e macOS 15.4, seguindo os passos do que já havia sido feito no iOS 18.2.

Com isso, os emails são organizados automaticamente em categorias como Transações (Transactions), Atualizações (Updates) e Promoções (Promotions). Isso ajuda na hora de encontrar uma mensagem importante, um recibo ou até mesmo uma oferta.

iPadOS 18.4 Beta 1 adds the new Mail app pic.twitter.com/Rfde4rwgR1 — Aaron Zollo (@zollotech) February 21, 2025

A categoria Principal (Primary) reúne os emails mais relevantes; a de Transações agrupa recibos e informações de pedidos; a de Atualizações inclui newsletters e lembretes de compromissos; e a de Promoções foca-se em descontos e ofertas.

Se o usuário preferir, ainda é possível voltar à visualização tradicional, com todos os emails em ordem cronológica. Nos dispositivos com a Apple Intelligence, emails urgentes aparecem primeiro na caixa Principal.

Novo estilo no Image Playground

O Image Playground oferecerá o novo estilo Esboço (Sketch), que se junta às opções de animação e ilustração. Com isso, será possível criar imagens com um visual desenhado à mão, tudo isso apenas descrevendo o que o usuário quer.

O recurso funciona tanto no app dedicado quanto em outros aplicativos, como no Mensagens (Messages) e no Notas (Notes).

Conforme notado pelo 9to5Mac, esse era um recurso que a Maçã havia prometido desde o ano passado, mas só agora começou a ser testado. Ele, inclusive, está disponível não só no iPhone, mas também no iPad e Mac.

Notificações Prioritárias (Prioritize Notifications)

Com a ajuda da Apple Intelligence, o iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS 15.4 conseguirão identificar quais notificações são mais importantes e destacá-las na Tela Bloqueada.

Apple adds new Apple Intelligence feature in iOS 18.4: Prioritize Notifications pic.twitter.com/fgpvpKh81T — Apple Hub (@theapplehub) February 21, 2025

O recurso virá desativado por padrão, mas será fácil habilitá-lo, segundo o MacRumors: basta ir em Ajustes » Notificações » Notificações Prioritárias e ativar a opção.

Música Ambiente (Ambient Music)

Com o iOS 18.4, será possível acessar playlists do Apple Music diretamente da Tela Bloqueada ou até mesmo configurar o botão de Ação para tocar suas músicas (de ambiente) preferidas. Quatro categorias estarão disponíveis: Relaxar, Produtividade, Sono e Bem-Estar.

iOS 18.4 now features Ambient Music in Control Center pic.twitter.com/8etcVUGnKX — Apple Hub (@theapplehub) February 21, 2025

Cada categoria toca uma playlist específica por padrão, as quais são customizáveis. Por exemplo, a opção Produtividade começa com a playlist “BEATstrumentals”, mas você pode trocá-la pela “Frequências binaurais” ou até mesmo por uma clássica.

Esse recurso é, sem dúvida, uma mão na roda para quem quer criar o clima certo na hora de trabalhar, relaxar ou dormir.

Indicador de privacidade

Sabe aquelas bolinhas coloridas que indicam quando a nossa câmera e/ou microfone estão sendo usados? Pois bem, no iOS 18.4 elas passarão a aparecer à direita da Ilha Dinâmica (Dynamic Island), com uma borda preta para melhor visibilidade.

New in iOS 18.4 beta 1, the privacy indicator is now on the right of the Dynamic Island and has a black border. pic.twitter.com/siSkNn46kj — Aaron (@aaronp613) February 22, 2025

Melhorias no app Fotos (Photos)

Também foram notadas melhorias no app Fotos, sendo uma delas um novo filtro que permitirá mostrar apenas fotos e vídeos que (ainda) não foram adicionados a álbuns.

Novos emojis e integração com o Gemini

Segundo códigos encontrados na primeira beta do iOS 18.4, novos emojis chegarão em futuras versões de testes do sistema. Vale notar que nós comentamos as possíveis novas opções de emoji em novembro passado.

New emojis will be coming in a future beta of iOS 18.4 pic.twitter.com/M0AsBhTXvm — Aaron (@aaronp613) February 21, 2025

O mesmo usuário que compartilhou a descoberta acima também conferiu, nos códigos de backend da Apple, que a próxima integração do iOS com chatbot de terceiros (além do ChatGPT, da OpenAI) será o Gemini, do Google — conforme já esperado.

Apple's backend has revealed that the next 3rd party iOS-AI integration will be Google Gemini pic.twitter.com/0rIuJhT5Lj — Aaron (@aaronp613) February 21, 2025

Novas categorias para escolha de aplicativos padrão

O iOS 18.4 também incluirá a possibilidade de definir aplicativos padrão em duas novas categorias. Entre elas, a Tradução (disponível globalmente) permitirá trocar o app Traduzir (Translate) da Apple por opções como o Google Tradutor.

Já a categoria Navegação será exclusiva para a União Europeia (UE), segundo notou o 9to5Mac. Por lá, os usuários poderão escolher apps como Google Maps ou Waze como padrão, substituindo o Apple Maps.

Na prática, essa mudança permite uma integração maior dos apps preferidos no sistema. Por exemplo, ao tocar em um endereço no iMessage ou em qualquer outro mensageiro, ele abrirá diretamente no app de navegação escolhido.

Nova categoria “Casa” (“Home”)

O código da primeira beta do iOS 18.4 revelou algo bastante interessante: uma nova categoria de dispositivos chamada “Casa” (“Home”). Ela é vista junto a categorias já conhecidas, como iPhone, iPad, Apple Watch e Reality (para o Vision Pro).

Como os HomePods já têm a sua própria categoria (chamada “Áudio”), isso sugere que a Apple está preparando algo novo para o seu ecossistema de casa inteligente. As informações foram divulgadas pelo 9to5Mac.

Segundo rumores recentes, a Maçã estaria desenvolvendo um dispositivo que combina um HomePod com um iPad. Apelidado de “HomePad”, ele teria como foco o controle de acessórios de casa inteligente, funcionando a partir da Siri e também da tela sensível ao toque.

Já mencionamos que o dispositivo (codinome J490 ) deverá vir com o chip A18, o que permitirá suporte a recursos da Apple Intelligence (algo que os HomePods atuais não têm). Além disso, ele poderá ter uma câmera integrada.

Inicialmente, esperava-se que o lançamento acontecesse no primeiro semestre deste ano, mas fontes sugerem que ele poderá ser adiado para o fim de 2025.

Mudanças na tela Atualização de Software no macOS 15.4

Enquanto isso, o macOS 15.4 incluirá uma novidade mais discreta, mas que não passou batido: uma interface renovada para a tela de atualizações de software, nos Ajustes do Sistema.

macOS has a slightly new look for Software Updates in macOS 15.4



(h/t @masked_profile) pic.twitter.com/phcjE3o0QR — Aaron (@aaronp613) February 21, 2025

Com isso, o processo de atualização do sistema está mais organizado e permitirá checar por atualizações com um novo botão.

Emparelhamento por proximidade no Mac

Como notou o 9to5Mac, usuários de iPhones e iPads já conhecem algo chamado “Emparelhamento por proximidade” — introduzido pela primeira vez no iOS 11.

O recurso permite que os usuários transfiram backup e outros dados de um dispositivo para um novo apenas os aproximando — e, agora, parece que a Apple levará tal recurso aos Macs, também.

Além de tudo isso, a Apple expandirá o suporte a idiomas da Apple Intelligence com os novos sistemas, incluindo português do Brasil e outros, teremos um novo app para o Vision Pro no iPhone e, nos Estados Unidos, o Apple News+ ganhará uma nova seção focada em gastronomia.

Se a Apple cumprir sua promessa, os softwares deverão lançados no início de abril.