Como compartilhar destaques e notas pelo app Livros [iPhone, iPad e Mac]

Há algum tempo, nós ensinamos por aqui como é possível adicionar um destaque ou uma nota em um trecho de um livro no aplicativo nativo Livros (Books).

Ocorre que, além disso, você também pode compartilhar os destaques e as notas com quem quiser via AirDrop, Mensagens ou Mail, por exemplo.

Veja como é simples fazer isso! 📚

Como compartilhar destaques e notas de livros pelo iPhone/iPad

Com o app aberto, toque em um livro, depois em qualquer página e no ícone do canto inferior esquerdo da tela.

Acesse “Marcadores e Destaques” e escolha “Destaques”. Deslize o dedo da direita para a esquerda, toque no botão de compartilhamento e escolha por onde quer compartilhar o destaque.

Depois disso, selecione “OK” para fechar “Marcadores e Destaques”.

Como compartilhar destaques e notas de livros pelo Mac

Com o livro aberto, clique no terceiro ícone (da esquerda para a direita), na parte superior esquerda.

Depois, deslize o dedo sobre o destaque ou a nota, vá até o ícone de compartilhamento e escolha por onde deseja fazer isso.