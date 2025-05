Estreias do dia no Apple TV+: “Surface” e “Onside: Major League Soccer”

O catálogo do Apple TV+ ganhou hoje duas novidades: a estreia da segunda temporada de “Superfície” (“Surface”) e a primeira temporada da série documental “Bola Rolando: Major League Soccer” (“Onside: Major League Soccer”).

Vamos conferir um pouco mais sobre elas?

“Superfície”

Thriller psicológico que estreou na plataforma em 2022, “Surface” conta a história de Sophie (Gugu Mabtha-Raw) e sua busca pela própria história após uma lesão que causou perda de memória.

Na nova temporada, ainda na luta para desvendar os segredos do seu passado, a protagonista volta à sua cidade natal e segue as poucas pistas que tem para descobrir uma possível conexão com uma herdeira.

Tudo muda, porém, quando um jornalista a contata e ela percebe que eles estavam trabalhando juntos para expor um escândalo sobre as pessoas perigosas de quem ela agora se tornou próxima.

Estrelada também por Oliver Jackson-Cohen e Millie Brady, a segunda temporada tem a adição de Phil Dunster, Gavin Drea, Rupert Graves, Tara Fitzgerald, Nina Sosanya, Joely Richardson e Freida Pinto ao seu elenco.

A série é dirigida por Ed Lilly, Lynsey Miller, Jon East e Alrick Riley, criada por Veronica West e conta com a produção de Mbatha-Raw. Reese Witherspoon e Lauren Neustadter são as produtoras executivas.

A segunda temporada terá oito episódios, com o primeiro deles já disponível no Apple TV+. Os sete restantes serão lançados semanalmente, até o dia 11 de abril.

“Bola Rolando: Major League Soccer”

Detentora dos direitos de transmissão da Major League Soccer em todo o mundo, a Apple vem investindo bastante em produções relacionadas ao campeonato, que é a maior liga de futebol dos Estados Unidos.

A docussérie “Onside: Major League Soccer” é um dos resultados direto desse esforço. Focada na temporada 2024 da MLS, ela apresenta detalhes de bastidores, e explora os momentos e histórias que tornaram a temporada “inesquecível”.

Cobrindo também as personalidades que ajudaram a impulsionar a MLS no último ano, a produção está dividida em oito episódios — todos eles já disponíveis de cara na estreia.

“Onside: Major League Soccer” conta com James Gay-Rees, Paul Martin e Hillary Olsen como produtores executivos, enquanto Steve Rankin atua como showrunner.

