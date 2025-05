Google libera opção para controlar acesso a pastas específicas no Drive

Usuários do Google Drive (principalmente numa equipe) agora têm mais controle sobre o compartilhamento das pastas e arquivos/documentos específicos. Isso porque a gigante de Mountain View introduziu um novo recurso que permite restringir o acesso a determinadas pastas.

A empresa afirma que a opção de restringir pastas a usuários específicos está sendo lançada nas abas “Meu Drive” e “Compartilhados comigo” para todos. Há, inicialmente, duas formas para limitar o acesso a uma pasta: alterando a função de um usuário específico com a opção “Atualizar somente item”; ou restringir o acesso a uma pasta inteira alterando suas configurações de compartilhamento.

No entanto, conforme notado pelo Android Authority, a partir de fevereiro de 2026 apenas o segundo método estará disponível. Ou seja, usuários com acesso regular a um diretório compartilhado poderão ver pasta(s) restrita(s) e, caso não possuam acesso, será necessário solicitá-lo.

A opção para restringir o acesso a arquivos e pastas no Google Drive está sendo liberada gradualmente para todos os clientes do Google Workspace e usuários com contas pessoais do Google.

