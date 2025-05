iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS 15.4 e visionOS 2.4 ganham primeiras betas com Apple Intelligence em português do Brasil [atualizado]

Após algumas semanas de “hiato”, a Apple enfim deu início hoje (sim, de forma inusitada, numa sexta-feira) ao ciclo de testes das próximas versões dos seus sistemas operacionais.

Já estão disponíveis, portanto, as primeiras betas do iOS 18.4 (compilação 22E5200s ), iPadOS 18.4 (idem), macOS Sequoia 15.4 ( 24E5206s ), watchOS 11.4 ( 22T5212l ), tvOS 18.4 ( 22L5218l ), Software do HomePod 18.4 (idem) e visionOS 2.4 ( 22O5199o ) para desenvolvedores. A Apple também está liberando as primeiras Release Candidates do macOS Sonoma 14.7.5 ( 23H510 ) e macOS Ventura 13.7.5 ( 22H510 ), além do Xcode 16.3 beta ( 16E5104o ).

Nessas versões, a Maçã finalmente expandirá o número de idiomas suportados pela Apple Intelligence (no iOS, iPadOS e macOS), o que inclui o português do Brasil (além de francês, alemão, italiano, espanhol, japonês, coreano e chinês simplificado, bem como inglês localizado para Singapura e Índia) — e elas serão liberadas oficialmente para todos em abril, inclusive pela primeira vez na União Europeia.

Conforme Mark Gurman havia adiantado há alguns dias, o visionOS 2.4 levará a Apple Intelligence para o Vision Pro — além de incluir outras novidades que detalhamos num artigo à parte.

Novas funções da IA da Maçã relacionadas à Siri, porém, não deverão ser liberadas com esses updates, devido a problemas internos de engenharia e desenvolvimento. Agora, a Apple está as prometendo “para os próximos meses”.

Nós, é claro, acompanharemos todas as mudanças que essas versões trarão oficialmente, então fiquem de olho por aqui!

Atualização, por Rafael Fischmann 24/02/2025 às 09:36

Após alguns relatos de problemas e dispositivos até travando completamente, a Apple suspendeu a “assinatura” do iOS 18.4 beta em toda a linha iPhone 12, do iPadOS 18.4 beta no iPad de oitava geração (Wi-Fi e Wi-Fi + Cellular), no iPad Air de quarta geração (Wi-Fi + Cellular) e nos iPads Air de 11″ e 13″ com chip M2 (Wi-Fi + Cellular), bem como do watchOS 11.4 beta em todos os modelos de Apple Watches Series 6.

Ou seja, donos desses devices não conseguirão mais instalar a beta atual até que a Apple libere uma nova.

