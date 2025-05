iPhone 16e aparece em base de dados do Geekbench; modelo suporta recarga de até 29W

Ainda vai demorar alguns dias para o iPhone 16e chegar ao mercado, mas já começaram a pintar informações importantes sobre o dispositivo na internet, que já até passou por um benchmark.

Segundo informações do MySmartPrice, um smartphone com o identificador iPhone17,5 foi identificado na base de dados do Geekbench, famosa plataforma de testes de processadores.

Equipado com o chip A18, 8GB de memória integrada e rodando o iOS 18.3.1, tudo indica que ele se trata mesmo do novo aparelho de entrada da Apple, que conta com seis núcleos de CPU e quatro de GPU .

Tendo registrado 24.188 pontos no teste gráfico (Metal), o iPhone 16e foi cerca de 15% pior em relação ao seu irmão maior, o iPhone 16 — que, apesar de também ser equipado com o chip A18, traz um núcleo de GPU a mais.

Obviamente, não sabemos sob quais condições esse telefone foi testado, mas é provável que a diferença de performance entre os dois modelos fique mesmo nessa faixa.

Embora esses 15% possam assustar, é bastante provável que o iPhone 16e se saia tão bem quanto o iPhone 16 em tarefas do dia a dia, ficando um pouco atrás apenas em tarefas gráficas mais pesadas, como jogos.

Recarga rápida

Ainda segundo o MySmartPrice, o iPhone 16e também foi notado na base dados da agência regulatória chinesa 3C — dessa vez, com algumas outras informações interessantes.

Segundo os registros, o modelo (que na China conta com o identificador A3410 ) será capaz de aguentar potências de até 29W durante o carregamento (via USB-C) — número que está em linha com o resto dos iPhones 16, os quais podem chegar a até 30W (com picos de 38W).

Já em pré-venda nos Estados Unidos e em Portugal, o iPhone 16e será lançado por lá — e em outras regiões selecionadas — no dia 28 de fevereiro. Neste mesmo dia, o dispositivo entrará em pré-venda no Brasil. Ele, vale lembrar, parte de R$5.800 (128GB) e poderá chegar a R$8.100 (512GB) — lembrando que há descontos de 10% no pagamento à vista.

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

