Modem “C2” já estaria sendo testado internamente pela Apple

De acordo com informações do MacRumors, a Apple já está trabalhando no sucessor do chip C1, que foi apresentado esta semana e é o primeiro modem de redes celulares projetado pela companhia.

A informação foi divulgada originalmente por uma conta privada no X (antigo Twitter) que, segundo o veículo, tem um bom histórico de vazamentos mas pediu para não ser identificada.

Segundo esse(a) leaker, o “C2” — como esse chip provavelmente será chamado — tem o identificador C4020 dentro da Apple e já está sendo testado. A expectativa é que ele faça a sua estreia na linha “iPhone 18”, a qual é prevista para o fim do ano que vem.

Vale lembrar que, em dezembro do ano passado, o jornalista Mark Gurman também falou sobre a existência não só desse chip, mas também já da sua terceira geração. Na época, eles ainda eram chamados pelos codinomes “Ganymede” e “Prometheus”, respectivamente.

Ainda segundo Gurman, é provável que essa segunda geração do modem da Apple ainda não supere os componentes da Qualcomm, que ainda equipam os iPhones mais caros. Entretanto, é praticamente certo que ele diminuirá essa defasagem — e, quem sabe, introduzirá recursos como o suporte a redes 5G mmWave.

Ao que tudo indica, o chip C1 também será levado ao rumorado “iPhone 17 Air/Slim”, mas ficará de fora do “iPhone 17” padrão e dos futuros modelos Pro. Com a chegada do “C2”, é possível que a Apple aposente os modems da Qualcomm também no modelo “base”, deixando apenas os seus flagships de fora.

Anteontem, vale notar, o vice-presidente de tecnologia de hardware da Apple, Johny Srouji, revelou mais algumas informações sobre o C1 e confirmou que ele faz parte de uma família de chips que está apenas começando.