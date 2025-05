OpenAI lança no Brasil agente de IA capaz de interagir com o navegador

A OpenAI anunciou hoje o lançamento de um novo recurso no Brasil e “na maioria dos países onde o ChatGPT está disponível”. Trata-se do Operator, um agente de inteligência artificial apresentado pela empresa há cerca de um mês e que, até então, havia sido lançado apenas para usuários do plano Pro do chatbot nos Estados Unidos.

Publicidade

O Operator é capaz de acessar a internet e realizar tarefas diretamente do navegador, podendo interagir com as páginas clicando, rolando, digitando e coletando informações desejadas. Ele pode lidar com uma ampla variedade de atividades repetitivas, como preencher formulários, pedir mantimentos e até mesmo criar memes.

A capacidade de usar as mesmas interfaces e ferramentas com as quais os humanos interagem diariamente amplia a utilidade da IA, ajudando as pessoas a economizar tempo nas tarefas diárias enquanto abre novas oportunidades de engajamento para as empresas.

Em vídeo de divulgação do recurso, é possível ver o Operator fazendo coisas como procurar uma receita na internet e adicionar os ingredientes em um carrinho de compras, por exemplo. Ele é alimentado por um novo modelo denominado Computer-Using Agent (CUA) e consegue “ver” o que está na tela e interagir com ela, como um humano faria.

Podendo ser personalizado com instruções, o Operator é capaz de executar várias tarefas ao mesmo tempo (cada uma em uma nova conversa). No entanto, a OpenAI ressalta que ele ainda está em fase prévia e, como está aprendendo e evoluindo, é suscetível a cometer erros — principalmente ao lidar com interfaces complexas.

Publicidade

Além do Brasil, a OpenAI especificou que o recurso chegou à Austrália, ao Canadá, à Coreia do Sul, à Índia, ao Japão, a Singapura e ao Reino Unido. A empresa declarou ainda estar trabalhando para levá-lo aos países da União Europeia, à Irlanda, a Liechtenstein, à Noruega e à Suíça.

Com previsão para que seja disponibilizado em breve para usuários dos planos Plus, Team e Enterprise e, futuramente, que seja integrado ao próprio ChatGPT, o Operator pode ser acessado por usuários elegíveis pela página operator.chatgpt.com.

via TechCrunch