Como ativar e capturar Live Photos no FaceTime [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo FaceTime do iPhone, iPad e Mac traz várias funções bacanas para melhorar a sua experiência com as chamadas de voz e vídeo entre dispositivos da Apple.

Uma delas diz respeito à possibilidade de capturar Live Photos durante as ligações de vídeo — ou seja, a câmera faz a captura do que acontece imediatamente antes e depois de tirá-la, inclusive com o áudio, para que você possa ver e ouvir mais tarde.

Com isso, você pode reviver momentos importantes com a sua família e amigos quando quiser, no app Fotos. Veja como ativar e usar isso na prática! 📸

Como ativar e capturar Live Photos no FaceTime pelo iPhone/iPad

Abra os Ajustes, toque em “Apps” e em “FaceTime”. Por fim, veja se “Live Photos do FaceTime” está ligado.

Depois, quando estiver em uma ligação com uma pessoa, toque na tela para mostrar os controles e, depois, toque no obturador.

Já se a ligação for em grupo, toque no quadrinho da pessoa de quem deseja tirar uma foto e selecione o botão de captura.

Como ativar e capturar Live Photos no FaceTime pelo Mac

Certifique-se de que a opção está ativada, indo até FaceTime » Ajustes… na barra de menus ou usando o atalho ⌘ command , . Depois, marque “Live Photos do FaceTime”.

Com a ligação com duas pessoas em andamento (você e a outra), selecione a janela e clique no botão de obturador. Ou, se a chamada for em grupo, clique duas vezes no mosaico da pessoa de quem deseja tirar uma Live Photo e selecione o mesmo botão.

A Apple informa que, quando você tira uma Live Photo de alguém ou alguém tira uma Live Photo de você, os dois receberão uma notificação.