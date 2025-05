Como desativar temporariamente a câmera do FaceTime [iPhone e iPad]

O FaceTime, apesar de permitir que você realize chamadas de voz, tem como principal objetivo realizar e receber chamadas de vídeo entre os dispositivos da Apple.

Se você começou a fazer uma ligação de vídeo por ele, mas quer ocultar a sua visualização momentaneamente, é possível desabilitar a câmera do iPhone ou iPad.

Confira como é supersimples fazer isso! 📱

Durante uma chamada do FaceTime, toque na tela para mostrar os controles e, em seguida, selecione o botão representado por câmera.

Para reativá-la, basta tocar novamente no botão de câmera na chamada.

E no Mac?

No caso do FaceTime do Mac, a Apple afirma que o mesmo procedimento do iPhone/iPad fará com que a chamada de vídeo seja alternada para uma ligação de áudio.