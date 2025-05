Como manter a janela do FaceTime sempre em primeiro plano no Mac

O FaceTime permite que você realize e receba chamadas de áudio e vídeo de um jeito supersimples usando o seu iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ou Vision Pro.

No caso do Mac, é possível usar esse aplicativo ao mesmo tempo em que trabalha com outras janelas. Para focar ainda mais na ligação de vídeo, a Apple possibilita que você mantenha a janela dele sempre em primeiro plano.

Confira como ativar isso! 👨‍💻

Com o FaceTime aberto, comece uma ligação de vídeo normalmente. Depois, vá até a barra de menus, em Vídeo » Sempre em Primeiro Plano.

Ao fazer isso, a janela flutuará sobre as de outros apps abertos no computador, permitindo que ela fique sempre visível — não importando o app que você estiver usando no momento.

Simples, não?! 🙂