Cook teria prometido transferir produção da Apple do México para os EUA

De acordo com uma nova reportagem da Bloomberg, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em reunião com governadores que o CEO da Apple, Tim Cook, prometeu transferir a produção da empresa do México para os EUA.

Publicidade

Nas palavras de Trump, Cook teria encerrado “duas fábricas no México” visando fabricar seus produtos no país comandado por ele. A promessa de Cook teria surgido um dia após um encontro entre os dois na Casa Branca, nesta semana.

FOX Business Cameras caught Apple CEO Tim Cook on asking into the White House about 10 minutes ago. #Apple #WhiteHouse pic.twitter.com/CONgQhI3bG — Edward Lawrence (@EdwardLawrence) February 20, 2025

De acordo com a publicação, ainda não se sabe ao certo a quais instalações no México Trump se referiu — embora seja público que a Foxconn, maior parceira da Maçã na produção de iPhones, já tenha uma grande presença por lá atualmente e até planeje expansões.

Pode ser que, em vez de transferir produções que já estariam ocorrendo hoje no México, Trump tenha dado a entender que Cook garantiu novos investimentos nos EUA que, não fosse por ele, poderiam ser direcionados ao México.

Publicidade

“Eles não querem estar [submetidos] às tarifas”, alegou o presidente, se referindo à taxa de 25% impostas por ele via ordem executiva para produtos do México — a qual está suspensa temporariamente após um acordo feito com o país vizinho.

Trump também instituiu uma taxa de 10% sobre produtos importados da China. Como trata-se do maior polo de produção de iPhones, a medida deverá respingar na Maçã caso a empresa não obtenha isenções, como ocorreu no primeiro mandato do político.

Procurada pela Bloomberg, a Apple optou por não falar sobre o assunto.