Como salvar uma publicação dos Stories (rascunho) no Instagram pelo iPhone

O recurso de Stories do Instagram possibilita que você compartilhe os momentos do seu dia a dia com amigos e familiares.

Caso queira, a rede social da Meta possibilita que você salve uma publicação como rascunho — caso não queira correr o risco de perdê-la. Assim, você pode voltar até ela posteriormente e fazer a publicação normalmente.

Veja como fazer isso! 🙂

Abra o Instagram no seu iPhone e a câmera dos Stories, seja deslizando o dedo da esquerda para a direita a partir do feed ou tocando na miniatura da sua foto (a bolinha no canto superior esquerdo).

Depois que fizer a captura da foto ou do vídeo e adicionar todos os detalhes dela (como GIFs, localização e marcações), vá até o botão “X” e selecione “Salvar rascunho”.

Posteriormente, você pode ver os seus rascunhos dos Stories abrindo a tela do recurso, tocando na prévia do canto inferior esquerdo e indo até a seção “Rascunhos”.