Como traduzir uma mensagem recebida no Instagram pelo iPhone

O Instagram liberou recentemente novas funções para os usuários que trocam mensagens privadas por DMs (Direct Messages, ou Mensagens Diretas).

Publicidade

Uma delas possibilita que você traduza facilmente as mensagens que tiver recebido — sendo muito útil se o bate-papo estiver acontecendo com uma pessoa que não fala o seu idioma principal. Veja como usar isso na prática! 📱

Abra o Instagram e acesse a área das suas mensagens privadas. Isso pode ser feito tocando no ícone do canto superior direito ou deslizando o dedo da direita para a esquerda (ambos processos a partir da aba do seu feed).

Depois de localizar a conversa, mantenha o dedo pressionado em cima da palavra/frase e escolha “Traduzir”.

Quando quiser ocultá-la, siga o mesmo processo e toque em “Ver original” ou diretamente nela, abaixo do balão.