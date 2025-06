App Finma gerencia, processa e calcula finanças de diferentes bancos sem exigir vinculação às contas

Se você está procurando por um app de gestão financeira simples, prático e seguro, que reúna dados de diferentes contas bancárias e cartões de crédito em um só lugar, processando as transações automaticamente e sem exigir vinculação às contas, o Finma pode ser uma boa opção.

Em meio a diversos aplicativos de finanças, ele se destaca pelo foco na privacidade do usuário, já que apresenta uma solução única para extrair os dados de movimentações bancárias sem se vincular ao banco: se conectando com o email.

Mesmo podendo soar um pouco estranho, o app possui uma inteligência que processa e importa os dados bancários diretamente dos emails, evitando que o usuário os insira manualmente ou tenha que conectar sua conta bancária ao app. Ele computa emails de compras, transações, extratos e prazos, e exibe as estatísticas financeiras, ajudando no controle de gastos.

O Finma processa os dados bancários localmente, no dispositivo, não tendo acesso às transações financeiras do usuário. Mesmo assim, caso a pessoa não queira compartilhar seus emails, também pode fazer o upload de dados e extratos manualmente no app.

Ele conta com uma interface simples e um layout altamente personalizável, permitindo escolher quais dados priorizar. Na página inicial, é possível encontrar diversos gráficos interativos e insights detalhados sobre seu perfil financeiro, com base nos seus gastos.

Além disso, ele conta com alguns recursos tradicionais de gestão financeira, como alertas de prazo, orçamentos, análises e visões gerais. Também é possível definir limites de gastos em certas categorias, facilitando o controle e evitando gastos excessivos. Ele envia notificações conforme as datas de prazos e limites de gastos, e é compatível com os widgets do iPhone.

O Finma está disponível gratuitamente para download na App Store mas, para ter acesso completo às funcionalidades do app, é cobrada uma assinatura de R$15 por mês, R$80 por ano ou R$250 pelo plano vitalício.

