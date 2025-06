Apple Store em Manchester será realocada; Oxford poderá ganhar sua primeira loja

A Apple está se preparando para mudar a sua loja no Trafford Centre, em Manchester (na Inglaterra), para um espaço maior dentro do mesmo shopping.

Publicidade

A loja atual, inaugurada em 2005, fechará na próxima quinta-feira (27/2) e reabrirá no novo local no dia 1º de março. Essa mudança segue um movimento parecido com o que a empresa fez em Belfast, na Irlanda do Norte, em outubro do ano passado.

Na parte superior, o aviso diz: “Esta loja fechará mais cedo, às 20h, de 24 a 26 de fevereiro e encerrará suas atividades permanentemente a partir de 27 de fevereiro. Sua nova Apple Store abrirá em 1º de março.”

O local, que está vago desde maio do ano passado e tem posição de destaque, tem cerca de 5 mil metros quadrados e fica em uma área bem movimentada do shopping. Atualmente, a loja da Maçã mais próxima fica a cerca de 40 quilômetros de lá.

Enquanto isso, em Oxford, a companhia está de olho para abrir sua primeira loja física. Segundo o Oxford Clarion, a empresa estaria interessada em ocupar um espaço no Westgate Shopping Centre, que antes pertencia à rede de roupas Superdry.

Documentos de planejamento enviados ao Conselho Municipal de Oxford dão algumas pistas, mencionando reformas na fachada da antiga loja para abrigar uma “nova loja flagship de uma operadora com uma imagem de marca forte.”

As mudanças descritas batem com o estilo arquitetônico que a Maçã costuma adotar, que valoriza a preservação e o aprimoramento de estruturas originais. Obviamente, a gigante não comentou oficialmente sobre os planos para Oxford. Mais detalhes, portanto, deverão surgir nos próximos meses.

Publicidade

Em Oxford, os produtos da empresa podem ser encontrados em varejistas como John Lewis e Western Computer, localizados no bairro Gloucester Green. Se a nova loja for confirmada, será uma grande novidade para os fãs da marca na região.

Publicidade

Hoje, a Apple tem 40 lojas espalhadas pelo Reino Unido, incluindo em cidades como Cambridge, Reading e Milton Keynes. Recentemente, a empresa abriu uma nova loja em Miami e anunciou planos para uma unidade no centro de Detroit.

via MacRumors, AppleInsider