★ Como instalar o Movavi Video Editor num computador Windows ou Mac?

Hoje em dia, pessoas de diferentes partes do mundo gostam de vídeos postados no YouTube, TikTok e Facebook. Enquanto alguns usuários de mídias sociais se divertem, outros criam vídeos divertidos, interessantes ou úteis e monetizam suas plataformas para ganhar dinheiro. Para isso, eles usam o popular Movavi Video Editor.

Essa ferramenta permite que eles atendam aos requisitos de publicação do site de destino e às necessidades de seu público-alvo. O que torna o Movavi tão amplamente utilizado? Como usá-lo? O que você deve lembrar antes de instalar o editor Movavi em seu PC Windows ou Mac?

Por que o Movavi é a escolha número 1 entre os influenciadores online?

O Movavi é uma ferramenta de edição online orientada ao usuário para aqueles que desejam criar uma verdadeira obra-prima. Antes de decidir usar essa ferramenta, é necessário lembrar que somente o site oficial permite que você crie vídeos com segurança. O fornecedor do software utiliza todas as medidas necessárias para proteger os usuários de possíveis ataques de vírus.

Além disso, algumas opções extras do Movavi não são gratuitas. Portanto, você precisará comprar o pacote de recursos Pro. Como resultado, os pagamentos online também devem ser seguros. Somente os representantes oficiais desse video converter podem prometer transações seguras sem risco de perda de dados confidenciais.

Quando você visita o site oficial do Movavi gratuito, pode ver muitos serviços úteis da marca. Falando sobre os benefícios do Movavi barato, é necessário destacar cada uma das vantagens.

Edição de vídeo

Esse recurso é realmente impressionante. O software permite que você modifique seu vídeo de diferentes maneiras, tornando-o mais curto, mais brilhante ou adaptável a um grande público. É possível usar as seguintes opções para melhorar a qualidade do vídeo:

Capacitar os vídeos com legendas automáticas para torná-los acessíveis a pessoas com barreiras linguísticas ou deficiências auditivas.

Aplicar os filtros, títulos e outras alterações necessárias com um único movimento do mouse. Basta colocar o cursor sobre ele e a ferramenta mostrará uma prévia da opção escolhida.

Usar várias sobreposições, raios e outros filtros de ação para criar vídeos para redes sociais como em Hollywood.

Aplicar vários efeitos de vídeo para eliminar ruídos, objetos ou simplesmente melhorar a qualidade do vídeo.

Usar misturas para criar um novo cenário para seu filme.

Alterar tamanhos e resoluções usando os recursos de IA.

A ferramenta tem uma interface fácil de usar que permite editar vídeos usando apenas a intuição.

Criação de apresentações de slides

Se você é estudante ou trabalha em uma empresa, talvez precise criar uma apresentação. Pode ser um PowerPoint ou uma apresentação de slides que se pareça com um filme.

Tudo o que você precisa é carregar fotos ou capturas de tela para criar apresentações informativas do seu projeto de experiência ou apenas um presente inesquecível para alguém que você ama para lembrá-lo dos momentos preciosos que passaram juntos. O software tem modelos prontos e um pacote de filtros interessantes para garantir o melhor resultado.

Opções de gravador de tela

Precisa gravar suas aulas ou reuniões online e transformá-las em vídeos do YouTube? Use o software para gravar a sua tela e editá-la posteriormente para adaptá-la ao formato e tamanho necessários ou apenas adicionar legendas e cabeçalhos.

Edição de fotos

Finalmente, talvez você precise de um bom Photoshop para melhorar a qualidade de uma foto ou imagem. Com a ajuda do Movavi, você pode remover objetos, adicionar objetos, retocá-los e até mesmo restaurar as cores naturais de uma foto em preto e branco.

Como baixar e instalar o software Movavi em seu PC ou Mac?

Como já foi dito, você deve baixar o Movavi somente de sites confiáveis e seguros, como o fornecedor oficial do software. Estas são instruções simples a serem seguidas.

Instruções (passo a passo) para instalar o Movavi no Windows

Visite o site oficial do provedor Movavi e escolha a opção de download na seção Editor de vídeo necessário, como pode ser visto na captura de tela abaixo:

Faça o download do arquivo de instalação para Windows gratuitamente, clicando no botão azul. Abra o arquivo baixado na parte inferior do painel do navegador ou procure-o na pasta “Downloads”. Leia as instruções de instalação que serão exibidas após a abertura do arquivo. Você precisará marcar alguns campos para concluir o processo. Inicie o software para criar vídeos incríveis, apresentações de slides ou editar fotos.

Instruções (passo a passo) para instalar o Movavi Video Editor no Mac

Há duas opções. A primeira é fazer tudo da mesma forma que no caso do Movavi para Windows:

Visite o site oficial, mas em vez de clicar na opção para Windows, escolha a versão para Mac. Clique duas vezes para obter a ferramenta de configuração gratuitamente. Após o processo de download, você pode instalá-lo, seguindo as dicas simples do criador. Por fim, você pode iniciar o arquivo para abrir o programa e aproveitar todas as funções do software.

Outra opção é acessar a Mac App Store, localizar o aplicativo e repetir as etapas relacionadas ao download e à instalação.

Se não quiser usar as funções limitadas do software, você precisará comprar seus recursos profissionais. Se você estiver no site oficial, precisará visitar a seção da loja para conhecer as opções disponíveis. Você pode comprar determinados recursos ou optar por recursos com tudo incluído para criar materiais impressionantes para blogs, vlogs e canais de mídia social.

Se não quiser fazer o download do software, você pode usar sua versão online.

O site também tem dicas para criação de vídeos, edição de fotos e outras funções na seção de perguntas frequentes, ou você pode encontrar o serviço desejado na linha de pesquisa.

Conclusão

O software Movavi oferece não apenas edição de vídeo, mas também inclui outros serviços necessários para editar fotos e vídeos. Ele inclui muitas opções tradicionais, avançadas e orientadas por IA que podem ser usadas no PC/Mac após a instalação ou online.

Baixe o Movavi em seu dispositivo iOS, Mac ou Windows e aproveite a navegação fácil e a criação de vídeos de qualidade.