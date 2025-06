Como redefinir o link de um grupo do Instagram pelo iPhone

As conversas em grupo do Instagram permitem que você mantenha o contato com os seus amigos e familiares.

Se você compartilhou o link dele com outras pessoas, mas mudou de ideia, saiba que é possível redefini-lo — fazendo com que o endereço anterior expire (impedindo que novas pessoas entrem no grupo a partir dele).

Confira como fazer! 💬

No app do Instagram, acesse a aba de mensagens privadas e toque em cima do grupo. Em seguida, selecione o nome dele, vá até “Link do convite” e toque em “Redefinir link”.

Por fim, confirme tocando em “Redefinir link” para que o processo seja completado.