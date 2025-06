Drew Starkey estrelará “Lucky”, série do Apple TV+ com Anya Taylor-Joy

O ator Drew Starkey, conhecido por seus papéis no filme “Queer” e na série “Outer Banks”, da Netflix, foi confirmado no elenco de “Lucky”, aguardada nova minissérie do Apple TV+.

Protagonizada por Anya Taylor-Joy, “Lucky” consiste em um drama baseado no bestseller homônimo de Marissa Stapley, o qual conta a história de uma jovem que deixou para trás a vida de crime em que foi criada anos atrás e, agora, precisa abraçar seu lado mais sombrio e criminoso uma última vez em uma tentativa desesperada de escapar de seu passado.

Segundo o Deadline, Starkey interpretará Cary, o marido de Lucky (Taylor-Joy), papel anunciado como recorrente e importante. Ele completa o elenco principal da minissérie, que também conta com estrelas como Timothy Olyphant, Annette Bening e Aunjanue Ellis-Taylor.

Produzida por Taylor-Joy ao lado de Reese Witherspoon e Lauren Neustadter,“Lucky” é dirigida e criada por Jonathan Tropper.

Starkey marca a última estrela do elenco principal da minissérie a ser revelada. As gravações de “Lucky” deverão começar entre março e junho deste ano.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

