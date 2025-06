Jony Ive comenta criação do primeiro iMac, importância do iPhone e mais em entrevista

O ex-chefão de design da Apple, Jony Ive, participou do podcast “Desert Island Discs” (da BBC), durante o qual abordou alguns assuntos interessantes que revelam detalhes da sua passagem pela companhia.

O lendário designer, que ajudou a criar produtos como o iMac, iPhone e Apple Watch, também falou sobre a sua experiência com Steve Jobs (cofundador e ex-CEO da companhia), defendendo a reputação do executivo de ser exigente.

Ive revelou que, no dia em que se conheceram, ele e Jobs começaram a trabalhar no que viria a ser o primeiro iMac — cujo projeto levou apenas duas/três semanas.

Lembro-me tão claramente, não foi nem quatro meses depois que nos conhecemos, foi o primeiro dia. Não há nada como uma tarefa impossível para tirar a sua mente da ansiedade. Estávamos a poucos dias de falir. Então começamos no primeiro dia em que nos conhecemos no que se tornou o iMac.



Levou duas ou três semanas para projetá-lo. É difícil acreditar que em 1997 as pessoas ainda estavam lutando para entender o papel do PC; que elas ainda estavam intimidadas. Então o design era sobre fazer as pessoas se sentirem confortáveis ​​em usar um PC.