Leaker mostra como o “iPhone 17 Pro Max” deverá parecer em cases [atualizado]

Mais um dia, mais vazamentos e renderizações dos “iPhones 17”, linha de smartphones da Apple a qual deverá ser lançada no segundo semestre deste ano. Desta vez, foram os leakers Sonny Dickson e Majin Bu que compartilharam imagens de como deverão ser os aparelhos da futura geração da empresa.

Começando por Dickson, seu vazamento foi direcionado especificamente ao “iPhone 17 Pro Max” (que, como de tradição, deverá compartilhar o design com o “iPhone 17 Pro”). O aparelho, como vem sendo rumorado, poderá contar com uma parte traseira bem diferente da que vem sendo apresentada nos últimos anos.

Do lado esquerdo, ocupando cerca de metade de toda a extensão horizontal, ficariam as três câmeras. Do lado direito, mais afastados, ficariam o flash, o scanner LiDAR e o microfone. Todos esses componentes estariam em um módulo horizontal, o qual (ao contrário de vazamentos recentes) aparenta ser da mesma cor que o restante da parte traseira do aparelho.

Here’s a first look at how cases might look on the iPhone 17 Pro Max. What do you think? pic.twitter.com/HzCGkRBIQv — Sonny Dickson (@SonnyDickson) February 23, 2025 Aqui está uma prévia de como as capas devem parecer no “iPhone 17 Pro Max”. O que você acha?

Os designs de Dickson mostram como o aparelho poderá parecer em uma case de silicone transparente. Com a nova divisão da parte traseira, ela passaria a contar com duas aberturas na parte superior: uma para as câmeras e outra para esses demais componentes. Uma porção estreita bem estreita do material da case separaria ambas as aberturas.

E os demais aparelhos?

Ao contrário de Dickson, Majin Bu publicou imagens CAD de como deverá ser a linha completa a ser lançada neste ano. Além dos “iPhones 17 Pro” e “17 Pro Max”, a futura geração deverá contar com o tradicional “iPhone 17” e também com um novo integrante para a linha, o “iPhone 17 Air”.

Nos renders de Bu, é possível constatar que a linha base permanecerá consistente com o iPhone 16 e que os “iPhones 17 Pro/17 Pro Max” ganharão mudanças semelhantes às que vimos acima no vazamento de Dickson — inclusive, aparentemente, com a mesma cor para o módulo que abriga os componentes traseiros e o restante do aparelho.

CAD da linha “iPhone 17”.

O modelo ultrafino, por sua vez, deverá contar com um módulo horizontal semelhante ao dos modelos mais caros — só que com apenas uma câmera (no lado esquerdo) e o flash na extremidade direita.

Verídicos ou não, o fato é que os designs vazados até agora estão bastante consistentes, o que indica bem o caminho que deverá ser seguido pela Apple na futura linha. A coisa está esquentando…

Atualização, por Bruno Cardoso 28/02/2025 às 08:40

Dickson compartilhou agora mais algumas imagens com os possíveis designs de todos os novos aparelhos da linha “iPhone 17”:

Everyone seems to be sharing the same iPhone 17 CAD, so I thought I’d share the ones I’ve seen. Do we like this design? pic.twitter.com/IttxjgDhnb — Sonny Dickson (@SonnyDickson) February 28, 2025 Parece que todo mundo está compartilhando o mesmo CAD do iPhone 17, então pensei em compartilhar os que vi. Gostamos desse design?

Essas renderizações CAD, como é possível notar, corroboram tudo o que temos visto até agora, incluindo a barra horizontal que abriga o conjunto de câmeras nos iPhones “17 Air/Slim”, “17 Pro” e “17 Pro Max”.

