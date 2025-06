Modem 5G da Apple deverá ser fundido a SoCs principais a partir de 2028

De acordo com informações do jornalista Mark Gurman na mais recente edição da newsletter “Power On” (da Bloomberg), a Apple demorará pelo menos quatro anos até concluir seus esforços relacionados aos seus chips da série C (os modems 5G desenvolvidos por ela própria).

Como já havia sido apontado em outra ocasião, a Maçã tem uma espécie de roadmap envolvendo o componente, com a primeira etapa (o lançamento) tendo sido cumprida neste ano com a estreia do chip C1, o qual equipa o recém-lançado iPhone 16e e que provavelmente também estará no “iPhone 17 Air/Slim”.

O ano que vem deverá marcar o lançamento da geração “C2”, com o modem finalmente chegando a todos os modelos do iPhone. Em 2027, com o “C3”, a Maçã espera finalmente conseguir superar o desempenho dos modems da Qualcomm, sua atual fornecedora para o componente nos demais iPhones.

Após completado esse ciclo, a ideia é fundir o modem ao SoC principal dos seus produtos — algo que, segundo Gurman, não deverá acontecer antes de 2028. O futuro chip Wi-Fi e Bluetooth desenvolvido pela companhia ainda poderá se juntar a esse bolo, resultando em uma espécie de “superchip”.

O modem 5G da Apple, como já destacado também pelo jornalista, poderá possibilitar ainda a adição do componente no Vision Pro e em Macs, finalmente levando conectividade celular a esses dispositivos — o que deverá acontecer até o lançamento da geração “C2”, no ano que vem.

E falando em Macs…

Gurman destacou na newsletter que a Apple ser prepara para lançar a mais nova geração dos MacBooks Air (com o chip M4). Com variantes de 13 e 15 polegadas, ele deverá ser lançado em março, uma vez que a empresa já começou a preparar suas equipes de varejo para o lançamento.

Após isso, a Maçã deverá se concentrar no lançamento de novos produtos como iPads e dispositivos de casa inteligente, bem como um novo AirTag e, é claro, os “iPhones 17” — os quais, segundo o jornalista, terão um grande foco em recursos relacionados a gravações de vídeos.