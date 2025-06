WhatsApp para iOS poderá ganhar widget focado na Meta IA; opção para convidados em eventos é testada

Tem widget novo do WhatsApp chegando ao iOS — ou pelo menos é isso o que indica uma das versões beta (25.4.10.74) mais recentes do mensageiro, liberada recentemente no TestFlight.

Publicidade

Segundo informações do WABetaInfo, o novo widget é focado na Meta AI — o chatbot oficial da empresa comandada por Mark Zuckerberg e que há alguns meses foi integrado ao WhatsApp. Contando com um tamanho pequeno (2×2), ele traz três botões, os quais servem como atalhos para funções-chave da IA.

O primeiro botão (o maior deles) leva o usuário diretamente para a conversa com a Meta IA dentro do mensageiro, economizando tempo na hora de fazer alguma consulta.

O segundo botão, que traz o ícone de uma câmera, permite enviar uma foto para Meta AI de modo que ela possa analisar seu conteúdo, fazer edições rápidas e mais.

Publicidade

O terceiro botão, por fim, é um atalho para a conversa de voz do chatbot, que permite iniciar uma conversa natural e contínua com a tecnologia — algo bastante usado por pessoas que preferem uma interação mais rápida.

Em desenvolvimento, o widget ainda não está amplamente disponível para testes.

Convidados em eventos

O WhatsApp também está testando novas formas de tornar o seu recurso de eventos mais completo no iOS.

Publicidade

Como notado pelo WABetaInfo na versão (25.3.10.74) do mensageiro, há agora uma opção na tela de criação de um evento que, se ativada, dá aos seus participantes a possibilidade de sinalizar se eles planejam permitir convidados ou não.

Segundo as informações, cada participante poderá sinalizar a intenção de trazer apenas um convidado. Os participantes saberão que não podem trazer um convidado caso o responsável pelo evento mantenha a opção supracitada desativada no momento de sua criação.

Feita para facilitar o trabalho das pessoas responsáveis pelo planejamento de um evento, essa opção já pode ser conferida por alguns usuários das versões beta do WhatsApp.