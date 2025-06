Adobe finalmente lança versão completa do Photoshop para iOS

A Adobe anunciou hoje o lançamento do aplicativo do Photoshop, seu popular software de design e edição, para iPhone — anos após a chegada do editor ao iPad.

Disponível para iOS a partir da versão 6.0 do app Adobe Photoshop, o editor chegará em breve também ao Android e oferece um conjunto semelhante de ferramentas presentes na sua versão para desktop.

Vale notar que uma versão simplificada do editor, chamada Photoshop Express, está disponível em dispositivos móveis há muitos anos — mas a Adobe diz que o novo aplicativo é mais poderoso e fornece uma gama mais ampla de recursos, como aqueles presentes no app para desktops.

Usuários podem, gratuitamente, combinar e mesclar imagens com as principais ferramentas do Photoshop, incluindo seleções, camadas e máscaras. Também é possível remover ou substituir partes de uma imagem, bem como acessar e utilizar recursos de IA generativos alimentados pelo Adobe Firefly.

Além disso, o acesso a centenas de milhares de ativos gratuitos do Adobe Stock é liberado para todos, bem como a integração direta com o Adobe Express, Adobe Fresco e Adobe Lightroom.

Já assinantes podem fazer a transição do Photoshop mobile para o Photoshop na web para permitir maior precisão e controle. Eles também terão acesso a ferramentas adicionais de IA e a mais de 20 mil fontes, entre outros.

Para usuários que desejam acesso aos recursos premium do aplicativo e ao Photoshop na web, a Adobe lançou um plano de assinatura mensal de R$62 e um anual de R$630. Todos os planos pagos atuais do Photoshop já incluem acesso ao Photoshop no iOS/iPadOS, segundo a empresa.

O Photoshop no iPhone está disponível em todo o mundo na App Store.

via The Verge