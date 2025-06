App Hyperspace libera armazenamento do Mac sem apagar seus arquivos

Um novo aplicativo para macOS, chamado Hyperspace, foi lançado por John Siracusa e tem uma proposta bem interessante: ajudar a recuperar espaço em disco sem precisar excluir arquivos, usando um recurso do sistema de arquivos APFS (Apple File System), proprietário da Maçã.

Publicidade

De forma rápida e prática, ao abrir o Hyperspace pela primeira vez, ele escaneará as pastas do seu Mac para encontrar arquivos duplicados. Só que, ao contrário de outros programas de limpeza, ele não apaga nem move nada.

Em vez disso, ele usa um recurso do APFS que permite eliminar dados repetidos sem mexer na localização ou nos metadados dos arquivos. Ou seja, é um processo seguro, que não prejudica seus dados — mas ainda assim libera espaço no disco.

O app é gratuito para baixar e usar na fase de escaneamento. Depois que ele identifica quanto espaço pode ser recuperado, você decide se quer liberar esse espaço. Para isso, é preciso fazer uma assinatura (R$50/mês ou R$100/ano) ou comprar uma licença única (R$250) para ter acesso vitalício.

Publicidade

Outro ponto positivo é que o Hyperspace tem medidas de segurança para evitar que arquivos do sistema sejam afetados. Você também pode marcar pastas como “Fonte” (“Source”) para mantê-las protegidas de qualquer alteração. Antes de liberar espaço, o app mostra uma lista do que será feito, para você conferir e aprovar.

O MacStories testou o app em um Mac Studio com 2,5TB de dados. Nele, o Hyperspace identificou 4,04GB que poderiam ser liberados em apenas 30 segundos. O resultado, é claro, varia de acordo com o que cada um tem no computador, mas essa é uma forma segura de verificar se há arquivos duplicados ocupando espaço à toa.

O Hyperspace funciona tanto no armazenamento interno do Mac quanto em drives externos que utilizem o sistema de arquivos APFS. Portanto, se você está com o disco cheio e quer uma solução sem riscos, vale a pena conferi-lo na Mac App Store.