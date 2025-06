Apple abocanhou 54% do mercado de computadores para IA em 2024

Conforme dados recentes da Canalys, as vendas de computadores feitos para rodar tarefas de inteligência artificial atingiram 15,4 milhões de unidades no quarto trimestre de 2024 — o que correspondeu a 23% de todas as vendas no período. A Apple comandou o mercado, com 45% das vendas.

Publicidade

Para o ano inteiro de 2024, 17% dos PCs vendidos eram compatíveis com IA, com a Apple sendo a maior fabricante, abocanhando 54% de participação — seguida pela Lenovo e HP (com 12% de participação cada).

Segundo os analistas da firma, a estratégia de canal da Apple continua a evoluir, principalmente com o anúncio do programa Apple Partner Network, que será lançado no fim deste ano. O programa destaca a compatibilidade e escalabilidade do Mac dentro do ambiente empresarial (de pequeno ou grande porte) e também educacional.

Além disso, os especialistas acreditam que, embora os recursos da Apple Intelligence não sejam um motivador de compra principal, o desempenho aprimorado tornará as experiências personalizadas e os ganhos de produtividade cada vez mais importantes — o que, com o tempo, poderá influenciar positivamente na fidelidade à marca.

Publicidade

No entanto, as mudanças na política comercial nos Estados Unidos ameaçam o mercado e podem prejudicar o próximo ciclo de atualização comercial. Até agora, o governo Donald Trump colocou uma tarifa de 10% em todas as importações chinesas, o que engloba uma parte significativa dos laptops importados para os EUA.

Comprar MacBooks Pro de 14″ e 16″ de Apple Preço à vista: a partir de R$17.999,10

Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x

Cor: preto-espacial ou prateado

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB

Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB

Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W

Comprar MacBooks Air de 13″ e 15″ de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10

Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x

Cor: azul-céu, prateado, meia-noite ou estelar

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB ou 32GB

Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Adaptador de energia: 30W, 35W (duas portas) ou 70W

Comprar Mac Pro de Apple Preço à vista: a partir de R$76.499,10

Preço parcelado: a partir de R$84.999,00 em até 12x

Versão: torre ou rack

Chip: M2 Ultra (CPU de 24 núcleos e GPU de 60 ou 76 núcleos)

Memória: 64GB, 128GB ou 192GB

Armazenamento: 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB

Pés ou rodízios: estrutura em aço inoxidável com apoios ou rodízios

Acessórios: Magic Mouse e/ou Magic Trackpad

Comprar Mac Studio de Apple Preço à vista: a partir de R$23.399,10

Preço parcelado: a partir de R$25.999,00 em até 12x

Chip: M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos) ou M3 Ultra (CPU de 28 ou 32 núcleos; GPU de 60 ou 80 núcleos)

Memória: 36GB, 48GB, 64GB, 96GB, 128GB, 256GB ou 512GB

Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB ou 16TB

Comprar iMac de Apple Preço à vista: a partir de R$13.949,10

Preço parcelado: a partir de R$15.499,00 em até 12x

Cor: azul, roxo, rosa, laranja, amarelo, verde ou prateado

Chip: M4 (CPU de 8 ou 10 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)

Memória: 16GB ou 24GB

Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Ethernet: nenhum ou Gigabit Ethernet

Mouse ou trackpad” Magic Mouse e/ou Magic Trackpad

Teclado: Magic Keyboard, Magic Keyboard com Touch ID ou Magic Keyboard com Touch ID e teclado numérico

Comprar Mac mini de Apple Preço à vista: a partir de R$6.749,10

Preço parcelado: a partir de R$7.499,00 em até 12x

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos e GPU de 10 núcleos) ou M4 Pro (CPU de 12 ou 16 núcleos e GPU de 16 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB 48GB ou 64GB

Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB

Ethernet: Gibabit Ethernet ou Gibabit Ethernet 10

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.