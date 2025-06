Apple corta acesso de russos ao seu Developer Enterprise Program

Segundo informações do RBC, a Apple cortou o acesso de desenvolvedores russos ao Apple Developer Enterprise Program (ADEP), que era amplamente usado no país não só para distribuir aplicativos de uso interno em empresas sem passar pela App Store, mas também para testar softwares no geral.

De acordo com fontes do setor de TI da Rússia, o encerramento do programa no país aconteceu no último dia 12, quando os certificados das empresas (necessários para a distribuição dos apps) pararam de funcionar.

Alexander Tuzovsky, chefe de desenvolvimento para iOS da red_mad_robot, disse ao veículo que a Apple chegou a alertar as empresas sobre essa mudança dias antes, afirmando que o acesso ao programa seria interrompido em meados de fevereiro.

Dmitry Kostin, chefe da Touch Instinct, afirmou que todos os dados do programa foram excluídos, tornando o ADEP completamente inutilizável.

Entre os tipos de apps distribuídos por empresas através do ADEP, estavam ferramentas de logística, chatbots corporativos, sistemas de CRM, apps de negócios e mais.

Desde a invasão da Ucrânia pelo exército russo em 2022, a Apple já não vende mais os seus dispositivos no país, além de ter restringido o Apple Pay. A App Store, por outro lado, continua operando normalmente — e agora é a única alternativa para a distribuição desse tipo de app por lá.

