Apple teria fechado acordo para voltar a vender os iPhones 16 na Indonésia [atualizado]

De acordo com a Bloomberg, a Apple finalmente chegou a um acordo com o governo da Indonésia no que se refere ao imbróglio envolvendo a proibição da comercialização dos iPhones 16 no país — o qual poderá ser assinado pelo Ministério da Indústria já nesta semana.

Segundo fontes inteiradas do assunto, além de prometer investir US$1 bilhão no país, a empresa também se comprometerá a treinar pessoas localmente para pesquisa e desenvolvimento — investimento que será feito por meio de academias existentes e outros programas.

O objetivo do governo — que deverá realizar uma coletiva de imprensa em breve para apresentar os detalhes do acordo realizado com a Maçã, seria permitir que os indonésios projetem seus próprios softwares e produtos no futuro, sem depender de empresas de fora.

Além disso, vale recordar, o acordo com a Indonésia envolve a criação de uma fábrica na ilha de Batam, onde serão produzidos AirTags. Segundo a publicação, a unidade — a qual será operada pela chinesa Luxshare — será responsável por 20% da produção do rastreador no mundo.

No entanto, como bem destacou a Bloomberg, como a Indonésia já recuou de decisões anteriores referentes ao acordo — como a proposta inicial de investimento de US$1 bilhão e da construção da fábrica, que foi recusada —, ainda não é possível cravar 100% que ele será fechado.

Porém, as fontes indicaram que as negociações continuaram progredindo positivamente — inclusive, com o governo afirmando que a Apple liquidou uma dívida de US$10 milhões com o país após não cumprir suas regras locais entre os anos de 2020 e 2023.

Atualização, por Bruno Cardoso26/02/2025 às 08:30

O ministro da Indústria da Indonésia, Agus Gumiwang Kartasasmita, anunciou hoje em uma coletiva de imprensa na cidade de Jacarta que a Apple finalmente assinou um acordo que atende às exigências do governo local, também segundo informações da Bloomberg.

Com esse avanço, o ministério comandado por Kartasasmita emitirá agora uma permissão para que a gigante de Cupertino possa retomar as vendas da linha iPhone 16 no país, que estão bloqueadas desde outubro do ano passado.

