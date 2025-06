Clientes do Amazon Prime Video terão que pagar mais para não ver anúncios no Brasil [atualizado]

O Amazon Prime Video anunciou, hoje, algumas alterações em sua plataforma. Após implementar, há pouco mais de um ano, a exibição de anúncios em meio aos conteúdos para usuários de países como Alemanha, Reino Unido e Canadá, a empresa de streaming comunicou que, em breve, os intervalos para comerciais chegarão também às telas do Brasil.

A mudança será implementada a partir do dia 2 de abril, e os usuários que não quiserem ter suas séries e filmes interrompidos por anúncios terão que pagar um valor adicional de R$10 na assinatura mensal, que atualmente custa R$19,90 — totalizando, portanto, quase R$30 por mês.

A novidade, que não foi bem recebida e desagradou muitos usuários, foi comunicada via email aos assinantes do serviço:

A partir de 2 de abril, os filmes e séries do Prime Video incluirão anúncios limitados. Isso nos permitirá continuar investindo em mais conteúdo. Nosso objetivo é ter significativamente menos anúncios do que na TV e em outras plataformas de streaming.

Na mensagem, a plataforma afirmou também que os outros benefícios da assinatura do Amazon Prime, como frete grátis na Amazon, ofertas, ebooks, esportes e outros, bem como o acesso completo ao catálogo do Prime Video, não serão alterados.

Até então, o Prime Video era uma das poucas plataformas de streaming a não interromper a exibição dos seus títulos para transmitir anúncios, exibindo apenas um curto trailer de outros conteúdos do Prime antes da exibição. Serviços como o Disney+, Netflix, Max e Globoplay já possuem planos de assinatura com anúncios, enquanto o Apple TV+ segue como um dos únicos streaming sem a presença de comerciais.

Atualização, por Luiz Gustavo Ribeiro 02/04/2025 às 15:24

Como previsto, a implementação de anúncios no Amazon Prime Video começou hoje e, naturalmente, tem causado algumas reações negativas nos usuários. Alguns deles, inclusive, estão reclamando que não há opção para avançar ou pular os anúncios.

Como é possível conferir na imagem da publicação acima, a opção para assistir aos conteúdos sem anúncios (possível a partir do pagamento extra de R$10/mês) aparece na tela inicial do serviço — seja na TV, na web ou no app mobile.