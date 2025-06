Flashes é um aplicativo de fotos e vídeos para o Bluesky, à la Instagram

Chegou hoje à App Store a primeira versão do Flashes, um cliente do Bluesky baseado em fotos e vídeos. A ideia do app é funcionar como uma plataforma “familiar e intuitiva” focada no compartilhamento de conteúdos visuais, semelhante ao que se tem no Instagram, por exemplo.

E semelhante mesmo, visto que a interface do novo aplicativo segue o mesmo padrão consagrado pela rede social da Meta — desde o feed de fotos e vídeos roláveis na página de início até a disposição das mídias no perfil dos usuários em um formato de grade bastante familiar.

Mas ele conta com algumas diferenças que podem ser encaradas como uma vantagem para alguns usuários, como a liberdade para navegar exatamente nos feeds que lhe parecerem mais interessantes — sem as amarras em termos de algoritmo impostas pelo aplicativo que o inspirou.

Criado pelo desenvolvedor independente Sebastian Vogelsang, o app não é uma rede proprietária independente, sendo diretamente integrado ao Bluesky. Assim, tudo o que é publicado em uma rede social automaticamente também fica disponível na outra — embora com uma aparência diferente.

Isso significa que, pelo menos por enquanto, você deve criar um perfil separado dedicado a fotos e vídeos caso não queira receber notificações sobre aquela discussão de texto acalorada em determinada thread do app principal — o que é uma prática recomendada pelo app.

No entanto, a ideia é que o Flashes futuramente seja uma rede independente baseada no ATProtocol e com a sua própria estrutura — o que ainda manteria a interoperabilidade com o Bluesky, mas resolveria essa questão envolvendo o compartilhamento de dados de ambas.

Essa transição depende de financiamento, pois a criação e manutenção de uma infraestrutura dedicada requer recursos significativos. O objetivo é dar aos usuários mais controle sobre seu conteúdo e experiência, sem depender da rede da Bluesky.

Enquanto esse dia não chega, o Flashes conta com recursos como o “Portfolio”, que permite escolher exatamente quais fotos ou vídeos mostrar em seu perfil no aplicativo — o que pode ser bastante útil para quem optar por compartilhar o mesmo perfil no software e na rede principal.

Dessa forma, é possível impedir que capturas de tela e outras imagens irrelevantes publicadas no Bluesky apareçam e poluam o seu perfil no app focado em conteúdo visual — embora as imagens e os vídeos publicados no Flashes não possam ser ocultados da rede focada em texto.

O Flashes pode ser baixado gratuitamente na App Store, mas um plano pago está no radar para o futuro, o qual oferecerá funções de personalização e a opção de logar em mais de uma conta a um “baixo custo”.