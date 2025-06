Google Drive ganha transcrições para vídeos com legendas

O Google anunciou ontem que começou a liberar um recurso no Drive o qual permite gerar transcrições para vídeos salvos no serviço. A ideia da ferramenta, segundo a companhia, é acelerar o trabalho de usuários que precisam referenciar ou simplesmente procurar por informações contidas nesses arquivos.

As transcrições funcionam apenas com vídeos que contam com legendas e podem ser acessadas através do botão com um ícone de engrenagem presente no canto inferior direito do reprodutor de vídeo.

Uma vez ativadas, as transcrições aparecem em uma barra lateral à direita do vídeo. Como é possível notar na imagem de divulgação abaixo, o recurso destaca o que está sendo falado atualmente no vídeo, além de trazer indicações de tempo.

Além disso, também há um campo de pesquisa na parte de cima da barra que permite pesquisar por um termo ou uma frase em específico que foi falado(a) durante o vídeo, acelerando consultas. Também é possível clicar em uma transcrição de modo a pular para o momento do vídeo em que aquele texto foi falado.

Para habilitar as legendas automáticas em um vídeo (e, consequentemente, tornar as transcrições disponíveis), basta clicar com o botão direito do mouse no arquivo de um vídeo, selecionar a opção “Informações sobre o arquivo” e, por fim, “Gerenciar faixas de legendas”.

De acordo com o Google, as transcrições de vídeos serão liberadas para todos os clientes do Workspace e com contais pessoais até 26 de março. Não está claro se a novidade também se aplicará ao app do Drive para iOS/iPadOS.

