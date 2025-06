iPhone dobrável não terá nenhum vinco na tela, diz site

Informações do site sul-coreano ETNews dão conta de que o vindouro iPhone dobrável será o primeiro dispositivo do tipo a não contar com um vinco na tela quando aberto — imperfeição que tem afetado modelos Android há anos, apesar de avanços.

Ao que tudo indica, esse modelo terá o formato de um livro — ou seja, parecido com o do Galaxy Z Fold6, por exemplo — e já está se aproximando da fase de produção em massa, com a Apple finalizando o processo de seleção das suas fornecedoras.

Ainda segundo o site, a Maçã está determinada a lançar um iPhone dobrável sem nenhum tipo de vinco na tela, mesmo que isso implique em um preço mais salgado para o aparelho — e agora, depois de muitas iterações, a Samsung Display (empresa com a qual a Apple vem trabalhando há muito tempo com o objetivo de desenvolver uma tela para o seu foldable) parece finalmente ter entregado uma amostra satisfatória, segundo uma fonte dessa indústria ouvida pelo ETNews:

Para se diferenciar dos telefone dobráveis existentes, a Apple decidiu eliminar os vincos, independentemente do preço […] Entendo que os vincos desapareceram com [o design mais recente].

Além da fabricante sul-coreana, a Apple também estaria trabalhando em proximidade com a Amphenol, que fornece as dobradiças dos MacBooks, para possibilitar esse feito. Como comentamos recentemente, a chinesa Lens Technology será a fornecedora de vidro ultrafino (ultra-thin glass, ou UTG) para o iPhone dobrável, que contará com material “cru” da Corning.

Cotada para ser a fornecedora exclusiva de telas OLED dobráveis para o “iPhone Fold”, a Samsung Display foi a primeira fabricante a produzir esse tipo de componente, mas ainda não conseguiu entregar telas sem vincos para os dispositivos da sua linha Galaxy.

A previsão do site sul-coreano é de que o iPhone dobrável entre em fase de produção em massa no final deste ano e chegue ao mercado no segundo semestre de 2026.

