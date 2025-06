LumaFusion 5.2 oferece suporte a até 12 trilhas e recurso para agilizar edição

Um dos apps de edição de vídeo mais queridinhos do iPad, o LumaFusion ganhou uma atualização cheia de novidades. A versão 5.2 traz algumas melhorias, como a importação de formas SVG, transições de Quick Zoom e novas formas predefinidas.

Mas o que realmente chama a atenção são dois recursos que prometem alavancar a experiência de edição: o suporte a até 12 trilhas de áudio e vídeo e os Clipes de Ajuste (Adjustment Clips). As novidades estão disponíveis por um pagamento único de R$100 ou inclusas na assinatura mensal do Creator Pass.

Agora, com o suporte a 12 trilhas (de vídeo/áudio), os usuários podem trabalhar com ainda mais faixas ao mesmo tempo. Isso resolve uma limitação antiga do app, que antes permitia apenas 6 trilhas. Para quem gosta de criar projetos mais complexos, com várias camadas de texto, animações ou efeitos, essa é uma mão na roda.

Já os Clipes de Ajuste são um salto em termos de praticidade: com eles, dá para aplicar edições (como ajustes de cor, filtros e redimensionamento) em vários clipes de uma vez só. Isso economiza um tempo danado, especialmente para quem edita vídeos com frequência.

Abaixo, é possível conferir as notas completas de lançamento (changelog) da versão 5.2 do LumaFusion:

Notas de liberação do LumaFusion 5.2 NOVO para assinantes do Creator Pass e proprietários do Speed ​​Ramping e Enhanced Keyraming: Clipes de ajuste (Creator Pass/Enhanced Keyframing). Aplique efeitos, posição, rotação, corte de escala e mesclagem a todos os clipes abaixo do clipe de ajuste.

Mais trilhas: 12 trilhas de vídeo e 12 de áudio para linhas de tempo mais flexíveis.

O botão Revelar no editor de clipes facilita o trabalho com clipes de ajuste. NOVO: Importe arquivos SVG para usar como formas personalizadas no titulador.

Mais de 60 novas formas incluídas para personalizar facilmente os títulos.

A troca de proporção de aspecto nas camadas de forma de título torna as formas mais fáceis de usar e mais poderosas.

Novo pacote de transição Quick Zoom. MELHORADO: Os controles de Posição, Rotação e Escala são combinados em um grupo quando animados juntos, facilitando a criação rápida do movimento perfeito.

Compatibilidade aprimorada para exportações FCPXML.

Importação aprimorada de imagens (e formas) no editor de títulos (o botão de importação para formas e imagens foi movido para a barra de ferramentas acima dos controles da camada de título). CORRIGIDO: Estabilidade e desempenho aprimorados.

LUTs não usam mais armazenamento duplicado para cada instância (veja a nota importante abaixo).

O áudio estoura ao usar isolamento de voz.

Entrada de cor hexadecimal não funciona no macOS.

Uma das coisas mais legais desse app de edição de vídeos é que ele não obriga ninguém a assinar um plano mensal. O LumaFusion, na verdade, pode ser adquirido por R$150 — sem a necessidade de uma assinatura.

Contudo, para quem deseja acessar recursos extras — como músicas livres de royalties, efeitos de som e vídeo, além de todas as atualizações futuras — o Creator Pass é uma opção interessante, disponível por R$50/mês ou R$250/ano.

A atualização já está disponível na App Store e roda em iPads com o iPadOS 17.6 ou posterior.

via 9to5Mac