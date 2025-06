Opera One agora integra Discord, Slack e Bluesky na sua barra lateral

A Opera anunciou hoje uma novidade bem interessante para os usuários do seu navegador principal, o Opera One: a integração do Discord, Slack e Bluesky diretamente na sua barra lateral.

Publicidade

De acordo com a empresa, essa ideia veio de pedidos da comunidade e promete facilitar a vida de quem usa essas plataformas, eliminando a necessidade de abrir aplicativos separados ou várias abas no navegador.

Os novos serviços se juntam a outros já disponíveis na barra lateral, como o WhatsApp, Instagram e Telegram. A melhor parte é que dá para escolher quais você quer ativar ou desativar, deixando a experiência de navegação mais personalizada.

Para usar as novas integrações, basta atualizar o Opera One para a versão mais recente e configurar os apps que quiser no menu de configurações da barra lateral.

A Opera explicou que a escolha dessas plataformas foi feita pensando nas diferentes necessidades dos usuários. O Discord, por exemplo, não é só para gamers — também é muito usado por desenvolvedores, grupos de estudo e criadores de conteúdo. Já o Slack é uma mão na roda para quem trabalha em equipe, enquanto o Bluesky, a rede social descentralizada criada pelo ex-CEO do Twitter, Jack Dorsey, promete mais privacidade e controle sobre as interações online.

Além das integrações, a atualização trouxe dois temas novos: Metamorphic e Interstellar. Eles vêm com animações, sons e até músicas de fundo para deixar a navegação mais imersiva. E tem mais: a Opera está sorteando uma viagem de seis dias para a Noruega para dez sortudos que quiserem experimentar a iniciativa Hygge Desk.

O Opera One foi pensado para a era da IA generativa e tem vários recursos que ajudam na produtividade, como as Tab Islands, que organizam as abas automaticamente, e o Aria, um assistente de IA integrado que usa o ChatGPT.

O navegador também tem bloqueador de anúncios, VPN grátis, e players de vídeo e música que podem ser movidos pela tela. Se você quiser testar as novidades, é só baixar a versão mais recente do Opera One no site oficial.