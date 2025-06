Patrick Wilson se junta a Javier Bardem e Amy Adams em “Cape Fear”, série do Apple TV+

O ator Patrick Wilson (conhecido por protagonizar a franquia “Invocação do Mal”) se juntou a Amy Adams e Javier Bardem na futura série do Apple TV+ chamada “Cape Fear”.

Publicidade

Com roteiro de Nick Antosca e produção executiva de Martin Scorsese e Steven Spielberg, “Cape Fear” girará em torno do casal de advogados Amanda e Steve Bowden, que veem suas vidas virarem de cabeça para baixo depois que Max Cady (Bardem), um assassino notório do passado deles, sai da prisão.

A produção é baseada no romance “The Executioners”, de John D. MacDonald — que inspirou o longa homônimo de 1962 dirigido por J. Lee Thompson a partir de storyboards criados pelo diretor original Alfred Hitchcock e o remake de 1991 dirigido por Scorsese.

A série de dez episódios é descrita como um “suspense tenso” e um “exame da obsessão dos Estados Unidos com crimes reais no século XXI”. Ainda não há informações sobre uma possível data de lançamento da produção, porém.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Deadline