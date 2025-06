Apple TV+ anuncia doc sobre Bono com versão imersiva para o Vision Pro

O Apple Original Films anunciou hoje a produção do seu mais novo documentário. Trata-se de “Bono: Stories of Surrender”, o qual apresentará uma “exploração visual ousada e lírica” do show solo homônimo de Bono, vocalista da banda de rock U2.

Previsto para chegar ao catálogo do Apple TV+ globalmente em 30 de maio (uma sexta-feira), o filme é inspirado no livro de memórias do artista, “Surrender: 40 músicas, uma história”, e conta com a direção do premiado cineasta Andrew Dominik.

Segundo a sinopse divulgada pela Apple, o documentário é uma releitura vívida da premiada tour “Stories of Surrender: An Evening of Words, Music and Some Mischief…”, e abordará temas como família, amigos, fé, histórias pessoais e o ativismo social do vocalista.

Junto a imagens exclusivas nunca antes vistas dos shows do Beacon Theatre, o filme apresenta Bono tocando muitas das músicas icônicas do U2 que moldaram sua vida e legado.

O filme também será o primeiro longa no formato Apple Immersive Video. Gravado em 8K com Áudio Espacial, a novidade estará disponível apenas no Apple Vision Pro, o que dará a seus usuários uma imersão completa na música e na narrativa em 180º.

All of the powerful emotions of a stadium tour. All of the intimate storytelling of a one-man show.



The groundbreaking documentary event #BonoStoriesOfSurrender streams May 30 on Apple TV+ and will be the first feature-length film available in Apple Immersive on Vision Pro. pic.twitter.com/zK5uR7CYhl — Apple Original Films (@AppleFilms) February 26, 2025 Todas as emoções poderosas de uma turnê de estádio. Toda a narrativa íntima de um show solo.



O documentário inovador #BonoStoriesOfSurrender chegará em 30 de maio no Apple TV+ e será o primeiro longa-metragem disponível no Apple Immersive no Vision Pro.

Junto ao documentário, será lançado também um livro homônimo à produção — uma versão resumida e atualizada da publicação que o inspirou, a qual foi refinada para “espelhar o arco de seu show solo” e conta com uma capa inspirada no filme.

Jon Kamen, Dave Sirulnick, Brad Pitt, Dede Gardner e Jeremy Kleiner atuam como produtores do longa, que conta com a produção executiva de Bono, Jennifer Pitcher e Kelly McNamara.

