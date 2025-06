CEO do Spotify volta a criticar a Apple em expectativa por decisão da UE

Em entrevista à Bloomberg, o CEO do Spotify, Daniel Ek, voltou a criticar a Apple pela forma como a empresa implementou as medidas exigidas pela Lei dos Mercados Digitais (Digital Markets Act, ou DMA) no que se refere a lojas de aplicativos de terceiros no iOS/iPadOS na União Europeia.

Afirmando que as tentativas da Apple de se adequar à lei são uma “farsa”, ele aguarda uma decisão da Comissão Europeia sobre a conformidade ou não da empresa — o que poderá render à Maçã multas de até 10% da sua receita anual global, caso o bloco constate irregularidades.

A Apple, vale recordar, passou a permitir, no ano passado, que desenvolvedores hospedem lojas de aplicativos alternativas à App Store em seus sistemas móveis, mas impôs uma taxa para proprietários dessas lojas e desenvolvedores que aderirem às mudanças.

Mesmo que a Apple tenha flexibilizado a cobrança da taxa após discussões e feedbacks com desenvolvedores, Ek acredita que a empresa tornou quase impossível criar uma nova loja no sistema, bem como passou a cobrar uma grande quantidade de taxas para dificultar a competição.

A UE, no entanto, se encontra em certo impasse desde a eleição do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Pode ser que o bloco se torne menos incisivo contra empresas americanas em meio às ameaças tarifárias e frequentes críticas do presidente às suas leis regulatórias.

A atual líder de Concorrência da UE, Teresa Ribeira, havia prometido uma decisão final sobre a conformidade da Apple com a lei até o fim de março. Um assessor da Comissão Europeia, por sua vez, afirmou à Bloomberg que o caso será encerrado quando atingir “maturidade suficiente”.