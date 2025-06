ColorWare lança versões dos AirPods inspiradas no antigo Macintosh

Após o recém-lançamento de versões customizadas do Mac mini inspiradas no Macintosh e dos AirPods com tons mais neutros, a ColorWare meio que deu uma unida (em partes) nas duas ideias e agora lançou versões dos fones de ouvido que lembram o computador clássico da Apple.

Publicidade

Disponíveis nas cores variantes Light e Dark, os AirPods Pro 2 e AirPods 4 com Cancelamento Ativo de Ruído Retro contam com ranhuras usinadas na lateral das suas cases, as quais simulam as icônicas entradas de ar do modelo de 1983 do computador que mudou a história da Apple.

Desde o primeiro olhar até cada uso, esses AirPods oferecem algo refrescantemente diferente. O acabamento retrô soa familiar e inesperado, um aceno sutil ao passado com um estilo que se destaca. Seja no seu bolso ou em uso, eles oferecem uma visão refinada da personalização, dando a você algo exclusivamente seu.

Os modelos são uma nova versão de uma personalização feita pela empresa para os AirPods de segunda geração, com a principal diferença sendo o fato de que essas “ranhuras” eram pintadas no modelo anterior — o que torna essa nova geração bem mais premium e sofisticada.

Além disso, em vez de ficar localizado no botão de emparelhamento dos fones de ouvido, o famoso arco-íris que remete ao logo antigo da Apple agora fica em volta da dobradiça da tampa da case, a qual também passa a contar com a inscrição “Retro”, que estreou no Mac mini.

Como de tradição, os fones customizados custam bem mais caro que as suas versões originais. Enquanto os AirPods 2 com ANC (que custam originalmente US$180) saem por US$440, os AirPods Pro 2 saltam de US$250 para US$500.

Publicidade

Cabe destacar que, como tratam-se de produtos customizados, a Apple não tem obrigação de fornecer suporte ou garantia a eles, visto que não se trata de um vendedor autorizado pela empresa.

Comprar AirPods Pro 2 de Apple Preço à vista: R$2.339,10

Preço parcelado: R$2.599,00 em até 12x

Comprar AirPods 4 de Apple Preço à vista: a partir de R$1.349,10

Preço parcelado: a partir de R$1.499,00 em até 12x

Opções: sem ou com Cancelamento Ativo de Ruído

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via 9to5Mac