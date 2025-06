Como ativar ou desativar o histórico de visualização de posts no TikTok [iPhone e iPad]

O TikTok esteve testando, por algum tempo, uma função chamada Histórico de Visualização de Posts — a qual possibilita que os usuários visualizem quais dos seus seguidores assistiram às suas publicações da rede social e vice-versa.

Publicidade

Agora, isso já está aparecendo no aplicativo para todos os usuários e você pode escolher ativar ou desativar isso nas configurações — ao desativar, o histórico de visualização para ambas pessoas será desabilitado.

Veja como habilitar/desabilitar isso! 📱

Com o app do TikTok aberto, toque na aba “Perfil”, vá até os três risquinhos (no canto superior direito) e escolha “Configurações e privacidade”.

Acesse “Privacidade” e, em “Visualizações de publicação”, ative ou desative a opção “Histórico de publicações visualizadas”.

Simples, assim!