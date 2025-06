Como restringir seus vídeos para usuários maiores de idade no TikTok

O TikTok possibilita que, além de curtir vídeos curtos sobre os mais diferentes assuntos, você faça novas postagens facilmente usando as diversas ferramentas avançadas disponibilizadas pela plataforma.

Caso você publique conteúdos que possam não ser adequados para menores de idade, é possível ativar a configuração de controle de audiência.

Assim, será necessário que as pessoas tenham pelo menos 18 anos para visualizar as publicações dos vídeos, vídeos de LIVE ou contas que sejam controladas pela audiência. Caso o Modo restrito esteja ativado, você não poderá ver o conteúdo controlado pela audiência, independentemente da sua idade.

Veja como habilitar isso para toda a sua conta ou em uma publicação específica! 📱

Como ativar o controle de audiência apenas em uma publicação

Após criar o seu vídeo no app para iPhones/iPads, vá até a tela de publicação. Depois, acesse “Mais opções” e ative a opção “Controles de audiência”.

Como ativar o controle de audiência de uma forma geral

Com o app do TikTok aberto, toque na aba “Perfil”, vá até o botão com três risquinhos (no canto superior direito) e entre em “Configurações e privacidade”.

Acesse “Controles de audiência” e marque a opção “Idade igual ou superior a 18 anos”.