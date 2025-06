Estreia do dia no Apple TV+: série hospitalar “Emergência – Berlim”

Anunciada em junho passado, a série alemã “Emergência – Berlim” (“Berlin ER”) já está disponível no Apple TV+.

Criada e roteirizada pelo ex-paramédico Samuel Jefferson ao lado de Viktor Jakovleski, a produção acompanha Parker, uma jovem médica no comando de um pronto-socorro no hospital mais difícil e superlotado de Berlim (Alemanha).

Reveja o trailer da série a seguir:

Ao mesmo tempo em que tenta enfrentar esse desafio, a protagonista, que é interpretada por Haley Louise Jones, procura um recomeço na cidade após um drama em sua vida pessoal.

Além de Jones, o elenco da produção também é composto por Slavko Popadić, Şafak Şengül, Aram Tafreshian, Samirah Breuer, Bernhard Schütz, Peter Lohmeyer e Benjamin Radjaipour.

Nos bastidores, Alexis von Wittgenstein e Henning Kamm atuam como produtores executivos, enquanto Alex Schaad e Fabian Möhrke focam na direção. “Emergência – Berlim”, vale lembrar, é uma produção da Violet Pictures e da Real Film Berlin.

Os dois primeiros episódios da série já estão disponíveis para streaming. Os capítulos remanescentes serão liberados semanalmente, às quartas-feiras, até 9 de abril.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

