Faça screenshots mais profissionais de dispositivos Apple com o Framous

Há alguns anos, falamos aqui sobre o Dark Noise, um app com sons relaxantes muito popular entre donos de iPhones, iPads e Macs. Agora, o seu desenvolvedor, Charlie Chapman, está de volta com outro software que promete ser muito popular entre jornalistas e pessoas que gostam de conferir um toque mais profissional às suas capturas de tela: o Framous.

Seguindo a mesma linha de soluções como o SMPRO e de atalhos como o Apple Frames e o iFrames, o Framous é um app capaz de adicionar molduras de dispositivos da Maçã a capturas de tela, deixando-as muito mais atraentes.

Disponível apenas para macOS, o software aposta em um sistema de drag & drop, permitindo que o usuário gere suas capturas de tela com apenas alguns cliques/gestos. O app, é claro, também traz uma integração com o aplicativo Atalhos (Shortcuts), a qual pode ser usada para acelerar ainda mais o seu workflow.

Assim como os seus concorrentes, o Framous conta com mockups de praticamente todos os dispositivos da Maçã que são capazes de realizar screenshots (incluindo a Apple TV), sendo capaz de detectar o modelo correto automaticamente.

Mas não para por aí: além de adicionar as molduras, o app também deixa você alterar a cor dos mockups, bem como adicionar fotos e configurá-las para que sejam exibidas no formato de ponta a ponta na tela do dispositivo escolhido. Também é possível exportar as imagens para o Figma ou o Sketch, o que só expande as possibilidades de edição.

Outra vantagem do Framous é a capacidade de gerar imagens com capturas de tela de múltiplos dispositivos diferentes, sejam eles iPhones, iPads ou até Apple Watches — algo especialmente útil caso você queira demonstrar uma mesma coisa em mais de um aparelho, por exemplo.

Já disponível para download na Mac App Store, o Framous pode ser usado de graça. Há, entretanto, uma assinatura Pro (R$50 por ano) que desbloqueia todos as molduras e adiciona novas assim que elas são disponibilizadas. Também é possível fazer uma compra única de R$100 para desbloquear todas as molduras lançadas no ano.

via TechCrunch