Leilão da Receita Federal em São Paulo tem MacBook Pro por R$1.400

A Receita Federal está de volta com mais um leilão de produtos apreendidos, agora na cidade de São Paulo/SP. Dos 200 lotes disponíveis, 15 possuem pelo menos um dispositivo da Apple.

Aos interessados em realizar um lance, é sempre bom lembrar que não há informações detalhadas sobre os aparelhos disponíveis no leilão. Os produtos não têm garantia e podem vir sem acessórios, usados ou até mesmo sem funcionar (detalhe que costuma ser informado). A Receita Federal não realiza entregas, portanto é necessário retirar os produtos pessoalmente no local indicado em caso de arremate.

Vamos aos lotes supracitados:

Lote Produto(s) da Apple Valor mínimo 3 1x adaptador de parede

1x SuperDrive USB R$10.000 4 1x MacBook Pro

1x Magic Keyboard

1x Magic Mouse R$1.400 12 3x MacBook Air R$2.800 14 5x MacBook Pro

1x MacBook Pro de 16 polegadas R$12.800 16 7x MacBook Pro

21x MacBook Air

6x iPad Pro de 11

3x iPad mini

2x iPad R$40.300 17 1x iPhone 14

1x adaptador de parede

1x capa de proteção R$1.500 18 1x iPhone 13 Pro R$2.100 19 1x iPhone 13 Pro Max R$2.500 20 1x iPhone 11 R$1.000 85 1x EarPods R$10.000 105 1x iPhone 14 Pro

2x AirTag

1x capa de proteção R$40.000 106 1x iPad de 9ª geração

2x Apple Pencil R$140.000 107 1x MacBook Air R$20.000 199 2x iPad de 9ª geração R$1.500 200 2x iPad de 9ª geração R$1.500

Vale notar que, dentro dos lotes com produtos da Apple, também podem haver outros itens sendo leiloados.

Como participar

Para participar, é necessário seguir um processo totalmente digital. Os interessados em adquirir os itens em leilão devem possuir um CPF válido e um certificado digital válido, obtido através do acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Este certificado será essencial para acessar o site corretamente e participar ativamente do evento. Os lotes estão abertos para lances tanto de pessoas físicas quanto jurídicas.

As propostas poderão ser enviadas para análise a partir das 8h do dia 23 de março e serão encerradas às 18h do dia 27/3. As selecionadas serão convidadas a participar do pregão online, programado para ocorrer no dia 28/3, às 10h.

Para mais informações, basta acessar essa página.