Mercado latino-americano de smartphones cresceu 15% em 2024

Novos dados da Canalys dão conta de que o mercado latino-americano de smartphones cresceu tanto no último trimestre de 2024 quanto no ano como um todo — informações que, segundo a firma de pesquisa, podem ser explicadas tanto por um grande ciclo de atualizações que aconteceu no ano passado quanto por ofertas mais agressivas por parte das fabricantes.

Ao todo, 137 milhões de aparelhos foram vendidos na região em 2024 (crescimento de 15% em relação a 2023), sendo que 33,5 milhões desses foram enviados só nos últimos meses do ano (+6%). O número de vendas de smartphones na casa dos US$200 também cresceu, saindo de 41% ano anterior para 48% — o que indica uma preferência do mercado local por modelos de entrada.

Líder isolada, a Samsung apareceu na ponta do mercado no último trimestre de 2024, tendo vendido 10,2 milhões de smartphones — o suficiente para conferi-la uma fatia de mercado de 31% e um crescimento anual de 17%.

A gigante chinesa Xiaomi vem logo atrás com 5,4 milhões de envios e 16% de market share (+11%); na sequência, temos a Motorola, com 5,2 milhões de smartphones vendidos e 15% do mercado (-14%); a TRANSSION, com 3,1 milhões de envios e uma fatia de 9% (+4%); e, por fim, a Apple, que aparece com 2,8 milhões de iPhones vendidos e uma fatia de mercado de 8% (+12%).

A relação de forças muda um pouco quando focamos no ano de 2024 como um todo, com a HONOR aparecendo no lugar da Apple (ausente do Top 5), em quinto lugar. O pódio, no entanto, não muda, com a Samsung reinando absoluta com 42,9 milhões de smartphones vendidos e 31% de market share; a Motorola em segundo lugar, com 22,8 milhões de envios e 17% do mercado (-4%); e a Xiaomi em terceiro, com 22,7 de aparelhos entregues e também com uma fatia de 17% (+20%).

Fecha a lista da Canalys a TRANSSION, que aparece na quarta colocação com 12,8 milhões de envios e um market share de 9% (+40%) — bem à frente da já mencionada HONOR.

Embora esteja um pouco longe da ponta quando levamos em conta todos os segmentos do mercado de smartphones, a Apple pula para a segunda colocação quanto analisamos apenas o mercado de aparelhos premium — ou seja, que custam mais de US$400. Nesse caso, a empresa conseguiu abocanhar uma fatia de mercado de 27% — porém ainda bem menor que a da Samsung, a qual lidera com 45%.

