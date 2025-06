Ubiquiti lança três novos UniFi Cloud Gateways de 10Gbps

A Ubiquiti anunciou hoje os novos UniFi Cloud Gateways de 10Gbps, com os dispositivos Dream Router 7, Cloud Gateway Fiber e UniFi Express 7 — os quais, segundo a companhia, foram projetados para “trazer ainda mais potência, flexibilidade e simplicidade à sua experiência de rede UniFi”.

Todos os três dispositivos suportam a UniFi Network 9.0, a qual conta com recursos avançados como um firewall baseado em zonas (que torna sua configuração mais fácil e poderosa), o Cybersecure (desenvolvido pela Proofpoint) e o Site-Magic SD-WAN (que permite a interconectividade perfeita em mais de 1.000 locais).

Dream Router 7 (UDR7)

Sucessor do popular Dream Router, esse dispositivo mantém o mesmo formato consagrado, mas com maior desempenho e conectividade. Suportando todas as aplicações UniFi de uma só vez, ele suporta a tecnologia Wi-Fi 7 com seis fluxos de dados simultâneos e suporte a 6GHz, sendo ideal para pequenos escritórios, cafés ou ISPs que precisam de um roteador Wi-Fi de alto desempenho.

O Dream Router possui suporte a armazenamento em cartões SD (ideal para o UniFi Protect e outras aplicações), conta com uma tela de status para atualizações rápidas, duas portas WAN (uma 10G SFP+ e uma 2,5GbE RJ45) e três portas LAN 2,5GbE RJ45 (incluindo uma PoE). Possuindo formato desktop, ele tem capacidade máxima de mais de 300 clientes e possui um IDS/IPS throughput de 2,3Gbps.

Cloud Gateway Fiber (UCG Fiber)

Também incluindo todas as aplicações UniFi, esse dispositivo é uma versão aprimorada do UCG Max e, portanto, é voltado para redes maiores e de alto desempenho. Sem Wi-Fi integrado, ele possui formato Compact Desktop, suporta mais de 500 clientes e é ideal para redes maiores que precisam de armazenamento adicional e conectividade 10G.

Com as mesmas portas WAN do Dream Router, o Cloud Gateway Fiber conta ainda com nada menos que cinco portas LAN: uma SFP+ 10G e quatro RJ45 2,5GbE (incluindo uma PoE+, a qual possibilita adicionar uma câmera, AP ou qualquer outro dispositivo UniFi). Com IDS/IPS throughput de 5Gbps, ele também possui suporte a armazenamento M.2 NVMe.

UniFi Express 7

Modelo mais modesto entre os três lançamentos, trata-se de um dispositivo compacto e versátil que pode atuar como gateway, AP com fio ou AP Mesh — uma vez que ele é capaz de executar apenas a UniFi Network. Também com Wi-Fi 7, seis fluxos e suporte a 6GHz, ele possui apenas uma porta WAN RJ45 10GbE e uma LAN RJ45 2,5GbE.

Também no formato Compact Desktop, o dispositivo é ideal para ambientes pequenos que precisam de um gateway simples, um AP de mesa ou um AP Mesh alimentado via USB-C. Ademais, o dispositivo suporta até 300 clientes e possui um IDS/IPS throughput de 2,3Gbps.

Os três produtos podem ser adquiridos diretamente na loja online da Ubiquiti, com o Dream Router 7 e o Cloud Gateway Fiber saindo por US$280 e o UniFi Express 7, por US$200.

