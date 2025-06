Apple anuncia novos recursos de proteção para as crianças

Visando melhorar as funções de proteção para as crianças no ambiente online, a Apple anunciou hoje [PDF] novos recursos para que os pais e/ou responsáveis fiquem mais tranquilos de deixarem os seus filhos usarem os aparelhos da marca.

Dentre as novidades, estão um sistema atualizado de classificação etária na App Store, um novo jeito de configurar contas de menores de idade e uma nova API que permitirá aos desenvolvedores consultar a faixa etária que estiver associada a uma Conta Apple infantil.

Tudo isso será implementado pela Apple até o final deste ano, segundo a empresa. Conheça mais detalhes sobre elas a seguir!

Novas classificações etárias na App Store

A Apple oferecerá, no final deste ano, novas classificações etárias para que os desenvolvedores apliquem aos seus aplicativos e jogos distribuídos pela App Store.

Atualmente, são oferecidas: “4+”, “9+”, “12+” e “17+”. Com o novo sistema, isso ficará assim: “4+”, “9+”, “13+”, “16+” e “18+”.

Em certos países, vale notar, há diretrizes diferentes para essas classificações — o que engloba o Brasil, por exemplo.

Contas infantis

Ao configurar um iPhone ou iPad, o responsável poderá selecionar a faixa etária na qual o seu filho se encaixa — de modo com que a Apple possa usar isso para configurar os controles parentais e recursos de segurança do aparelho. Indícios disso, vale observar, já podem ser vistos na primeira beta do iOS 18.4.

Caso a conta for de uma criança menor de 13 anos, haverá uma opção de conectar-se à sua família. Assim, os pais deverão permitir que ela use a App Store e outros recursos do aparelho — com a diferença de que agora isso poderá ser autenticado utilizando o histórico de pagamento de serviços da Apple e com a confirmação do Face ID ou do Touch ID.

As crianças até poderão usar as contas sem a confirmação de um adulto, mas alguns recursos serão restritos. Entre as funções liberadas, estão o uso de apps como o Notas, o Pages e o Keynote, por exemplo. O detalhe aqui é que nem a Apple e nem os desenvolvedores poderão coletar os dados das crianças sem o consentimento dos responsáveis.

Além de tudo isso, os pais ainda poderão fazer uma correção nas faixas etárias para contas infantis existentes, caso a atual esteja errada.

Nova API para desenvolvedores

Estará disponível, também no final do ano para os desenvolvedores, a nova API of Declared Age Range (API de Faixa Etária Declarada, em tradução literal). Ela permitirá que os pais e/ou responsáveis compartilhem a faixa etária das crianças, permitindo que seja oferecida uma experiência apropriada para a idade nos aplicativos, protegendo a privacidade delas.

A Apple informa que a data real de nascimento da criança não será fornecida aos desenvolvedores e os pais poderão revogar esse acesso a qualquer momento, caso queiram.

Até o final de 2026, tudo isso poderá ser usado por consumidores e desenvolvedores.

O que acharam das novidades? 😊

via TechCrunch